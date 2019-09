ERSO hooaja avakontserdil toimub Johannes Hiobi teose maailma esmaettekanne

Orkestriseade kirjutas türilane ja muusikakirjastaja Valdo Preema, kes on Johannes Hiobi sugulane. Preemia rääkis Olev Kengile, et teose partituuri ning klaviiri sai ta kätte teatri- ja muusikamuuseumist, orkestriseade koostas aga arvuti abil. "Meie puhul oli see, et polnud ju miskit salvestust sellest asjast ja me leidsime kirjastusega ühe arvutiprogrammi, mis teisendas noodipildi muusikaks," sõnas ta ja lisas, et programm ei andnud küll autentset orkestrikõla, aga oli siiski suhteliselt sarnane.

Preema loodab, et ERSO ettekanne ei jää ainsaks. "Sel teosel on jõudu, õrnust ja traagikat, ma ütleksin isegi, et see teost võtab kokku Eesti esimese vabariigi sünnihetkest lõpuni välja," tõdes ta.

ERSO peadirigent Neeme Järvi ütles, et Hiobi loominguline pärand on suur ja teos "Isade maa" on üks tema viimaseid. "Nagu Sibeliusel "Finlandiaski", on tal siin samasugused rütmilised võtted," selgitas ta ja lisas, et sarnaselt "Findlandiaga" on Hiobi teoses ilus ja laulev meloodia. "See paneb rahva laulma."

ERSO hooaja avakontserdil tulevad ettekandele veel Austria helilooja Anton Bruckneri "Helgoland" ja Villem Kapi "Põhjarannik". Samad teosed on kavas ka RAMi ja ERSO Euroopa turneel. Neeme Järvile jääb see hooaeg ERSO peadirigendina viimaseks, järgmisel hooajal jätkab Järvi juba eluaegse aupeadirigendina.