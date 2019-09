Klassikaraadio kontserdihooaeg algab uhkete muusikasündmustega

Klassikaraadios sügisprogramm on tulvil ülekandeid Eesti kontserdisaalidest ja maailma muusikamajadest. Hooaja algul saavad kuulajad raadio kaudu osa neljast eredast muusikasündmusest, kui eetris on kaks sünnipäevakontserti, ERSO hooaja avakontsert ning ka BBC Proms lõppkontsert.

Traditsiooniliselt vahendas Klassikaraadio 11. septembril Arvo Pärdi sünnipäevakontserti. Pärdi ja Uusbergi muusikat esitasid kontserdil "Te deum" Tallinna kammerorkester ja kammerkoor Head Ööd, Vend Pärt Uusbergi juhatusel. Klassikaraadio on kohal ka kammerkoori Voces Musicales 20. sünnipäeva kontserdil, kus kavas samuti Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi looming. Klassikaraadio otseülekanne algab 14. septembril kell 18.

Sel sügisel kannab Klassikaraadio üle kõik Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserdid. Hooaeg algab sel 13. septembril, kui ERSO esitab Neeme Järvi juhatusel uhket klassikat. Raadio vahendusel saab elamusest osa alates kell 19.

Septembrikuus on Klassikaraadios kõlamas valik Euroopa suurima klassikafestivali BBC Proms kontserte. 14. septembril läheb eetrisse otse Londonist festivali lõppkontsert. "Last Night of the Proms" on populaarne muusikasündmus üle maailma, seda vahendavad televisioonid ja raadiod 20 Euroopa riigis, samuti Austraalia ja Ameerika jaamad. Londoni publik saab kontserti jälgida lisaks Royal Albert Hallile ka vabas õhus Hyde Parkis. Klassikaraadio kuulajatele vahendab kohapealt elevaid hetki Johanna Mängel.

Eesti kultuurielu sügise üheks tipp-sündmuseks on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali avamine ning EMTA 100. sünnipäeva tähistamine. Klassikaraadio vahendab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali avamist 28. septembril, pühapäeviti kell 9 kõlab raadioeetris aga saatesari "EMTA 100", kus oma mälestusi jagavad muusikakõrgkooli vilistlased.

Klassikaraadio valmistub ka rahvusvaheliseks muusikapäevaks, mida tähistatakse suure viktoriini ja kontserdiülekannetega. Oktoober toob raadioeetrisse ka populaarse helilooja Erkki-Sven Tüüri juubelile pühendatud eriprogrammi. Oktoobri üheks tähtsündmuseks on 13. oktoobril toimuv EBU koorikonkursi "Let The Peoples Sing" finaal Barcelonas, kus võistlustules on ka Eesti kammerkoor Sireen.

Igakuiselt on Klassikraadio eetris 15-20 otseülekannet. Kultuurielu tähtsündmustel hoiab pilku peal igapäevane saade "Delta", mis on eetris kell 13 – 15, ning muusikasündmused ja -teemad võtab laupäeviti kell 9 kokku saade "Helikaja".