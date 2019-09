Tallinna kammerorkester alustab uut hooaega uuel orelil

Uue instrumendi võimsat kõla ja laia diapasooni esitletakse homme õhtul läbi Händeli, Poulenci ja Rudolf Tobiase muusika. Tallinna kammerorkestrit juhatab peadirigent Tõnu Kaljuste, kes on alustanud läbirääkimisi orkestri laiendamise teemal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Keelpilliorkester on keelpilliorkester, kuid meil on lootust saada tuge, et saame planeerida oma tööd teiste pillidega ka, see orel on esimene etapp, et saab rahulikult mängida sellega teoseid, mis kontserdisaalides palju ei kõla," ütles Tallinna kammerorkestri peadirigent Tõnu Kaljuste.

Organist Kadri Toomoja ütles, et oreli sees on peidus mitu orelit, et vastavalt repertuaarile barokkorelit või midagi romantilisemat mängida. "Ja see inspireerib, et saad proovida mängida neil pillidel, millel heliloojad tegelikult komponeerisid neid teoseid," ütles Toomoja.

Uut orelit kuuleb juba laupäeva õhtul hooaja avakontserdil Mustpeade majas.