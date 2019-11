Marcel Johannes Kits ja Kadri Toomoja astuvad üles kontserdil "Oreli maagia II"

"Oreli maagia" kontserdilt lubab Kaljuste põnevat kuulamiskogemust ning elamust oreli ja tšello kooskõlast. Kits mängib Itaalia pillimeistri Francesco Ruggieri 1674. aastal Cremonas valmistatud tšellol, Toomoja aga Mustpeade maja uuel digiorelil, millele on võimalik anda mis tahes Euroopa kiriku oreli kõla.

"Iga kiriku orel on erinev, ehitatud just nimelt selle koha jaoks. Kui tavaliselt valitakse kirikutesse sobivat muusikat orelite järgi, siis Mustpeade maja orel võimaldab tuua kontserdisaali seda, mida me tegelikult tahame publikule pakkuda. Seda orelit saab seadistada nii soolopilliks kui ka koos orkestriga mängimiseks," ütles Toomoja.

Kadri Toomoja. Autor/allikas: Rene Jakobson

Toomoja ja Tallinna kammerorkestri esituses on kontserdil kavas kaks Händeli orelikontserti ning Respighi süit G-duur orelile. Kits koos orkestriga esitab Inglise heliloojate Edward Elgari "Sospiri" ja Howard Goodalli "And the Bridge is Love".

Kontsert toimub Mustpeade maja 488-aastases Valges saalis, mis valmis ajal, mil Tallinna jõulupuu püstitamisest oli möödunud vähem kui sada aastat.

Kits saavutas tuntuse "Klassikatähtede" saate esimese hooaja võitjana. Lõppeval aastal pälvis ta kontserttegevuse eest kodu- kui välismaal Aasta Interpreedi tiitli ning jõudis ARD Music Competition tšellokonkursil poolfinaali.

Marcel Johannes Kits. Autor/allikas: David Ausserhofer

Toomoja on teinud koostööd paljude dirigentide ja heliloojatega, ning teda seob varasemalt koostöö Eesti muusika- ja teatriakadeemia kollektiividega, Eesti rahvusmeeskoori ja Ellerheinaga. Sel aastal on orel olnud kaasatud mitmetesse Eesti kultuurisündmustesse ning alati on seda mänginud Kadri Toomoja – nii Brüsselis Arvo Pärdi päevadel, Rudolf Tobiase "Joonase" taasettekandel kui ka suvel Naissaarel Omari küünis toimunud etendusel.

1993. aastal asutatud Tallinna kammerorkester on Eesti ainus püsikoosseisuline keelpilliorkester. Orkestri moodustavad keelpillimängijad, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena. Tallinna kammerorkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.