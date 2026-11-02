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USA kirjastus andis välja Carolina Pihelgas "Lõikejoone" ingliskeelse tõlke

Kirjandus
Carolina Pihelgas festivalil Litquake
Carolina Pihelgas festivalil Litquake Autor/allikas: Kultuuriministeerium
Kirjandus

Oktoobri teises pooles tutvustas kirjanik Carolina Pihelgas USAs ja Kanadas oma romaani "Lõikejoon" ingliskeelset versiooni "The Cut Line". Darcy Hurfordi tõlgitud romaani on avaldanud USAs tegutsev kirjastus World Editions.

"Põhja-Ameerika kirjandusfestivalidel osalemine on olnud väga inspireeriv ja rõõm on näha, et huvi Eesti kirjanduse vastu on elav. Tuuri jooksul olen kohtunud mitmete autorite ja kirjandusinimestega, vahetanud kogemusi, loonud kontakte. Olen saanud ka palju vahetut tagasisidet lugejatelt, kelle jaoks on "Lõikejoon" korraga universaalne teos inimsuhetest, aga ka pilguheit pisut teistsugusesse maailma. Kaasaegne kirjandus kõnetab, ja see teeb suurt rõõmu," rääkis Carolina Pihelgas.

San Franciscos osales Pihelgas kirjandusfestivalil "Litquake". Lääneranniku suurim sõltumatu kirjandusfestival toob kokku kirjanikud, kirjastajad ja lugejad ning viib kirjanduse ka tavapärastest esinemispaikadest väljapoole. Kanadas esines Pihelgas Vancouver Writers Festil, mis toimus tänavu 39. korda ning tõi enam kui 90 sündmusele üle 150 kohaliku ja rahvusvahelise autori. Washingtonis toimus kohtumine lugejatega Eesti saatkonna hubases saalis, kus olid kohal ka USA Kongressi Raamatukogu esindajad.

New Yorgis esindas Pihelgas Eestit traditsioonilisel Euroopa kirjandusõhtul "European Literature Night", mis tõi Ukraina Instituuti 16 Euroopa riigi autorid ning rohkelt publikut. Pihelgas osales ka PEN America koostöös korraldatud paneeldiskussioonis ning tutvustas romaani ka ettelugemise pooltunnil, kus esitas katkeid raamatust nii inglise kui ka eesti keeles.

"Peame oluliseks, et Eesti kirjaniku visiit USAsse ei piirduks vaid ühe esinemisega, vaid looks erinevaid võimalusi tutvustada loomingut valdkonna olulistel sündmustel ning kohtuda nii lugejate kui ka kirjandusprofessionaalidega. Lugejate huvi kinnitab tõsiasi, et New Yorgi Euroopa kirjandusõhtul kujunes müüjate sõnul Pihelgase "The Cut Line" üheks enim ostetud teoseks," rääkis Eesti kultuuriatašee USAs Madli-Liis Parts.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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