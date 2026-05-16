Carolina Pihelgas esindab Eestit Euroopa kirjanike festivalil Londonis

Carolina Pihelgas
Sel nädalavahetusel toimub Londonis Euroopa kirjanike festival (European Writers Festival), kus osaleb 26 kirjanikku üle Euroopa. Eestit esindab festivalil Carolina Pihelgas.

Laupäeval toimuvas paneelis "Back to Nature" (Tagasi loodusesse) on paneeli juht Antonia Lloyd-Jones kokku kutsunud kolm naiskirjanikku, et arutleda teemade üle nagu kliimamuutused, vägivald, sõda, vaesus ja ebaõiglus. Koos Carolina Pihelgaga osalevad paneelis Zdravka Evtimova Bulgaariast ja Małgorzata Lebda Poolast. 

"Mul on väga hea meel esineda esimest korda Londonis ja esitleda "Lõikejoone" ingliskeelset tõlget. Pōnev on näha, kuidas see tõlge kōnetab britte ja alustab oma teekonda ingliskeelses maailmas," ütles Pihelgas. Uuel nädalal on kirjanik külaline rahvusvahelisel kirjandusfestivalil Dublinis.

Carolina Pihelgas on peamiselt kirjutanud luulet, tema kogumik "Valgus kivi sees" (2019) pälvis Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia. "Lõikejoon" on tema teine proosaraamat, mis pälvis 2025. aastal Eesti naiskirjanduse auhinna. 

Euroopa kirjanike festival toob kahe päeva jooksul kokku Euroopa kirjanike valiku, kus publikul on võimalik tutvuda nende jaoks uute kirjanikega ning leida endale uusi lemmikuid. "See on nagu tempokas kirjandustuur üle Euroopa, kusjuures publiku huvi pärast paneele kirjanikega suhelda, osta raamatuid ja lasta neid signeerida on alati väga suur," kirjeldas festivali Eesti kultuuriesindaja Londonis Marika Goldman. 

Euroopa Kirjanike festival toimub 3. korda Briti raamatukogus, varasematel aastatel on Eesti kirjandust esitlenud Kai Aareleid ja Kristiina Ehin.

Toimetaja: Kaspar Viilup

