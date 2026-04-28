Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

Riina Roose

Riina Roose Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Kolm raamatut: esimene on Voldemar Panso "Naljakas inimene", seda ma soovitan kõigile, lisaks Panso teine raamat "Portreed minus ja minu ümber". Need on väga vaimukad, iga inimene võiks siit midagi leida! Kui ühtegi ideed ei ole ja on vaja kuhugi minna rääkima, siis siit saab alati! Panso oskab sõnaga maalida, see näitab selle mehe suurust ja võimekust. Kuna Pansot aeti segamini Gustav Ernesaksaga, siis kolmandana on Ernesaksa raamat "Nii ajaratas ringi käib". Kui tema poleks neid kirja pannud, me ei teaks üldse paljusid asju meie kultuuriloost."

Paavo Järvi

Paavo Järvi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Kindlasti käige ERSO kontsertidel! Fantastiline orkester, väga hea peadirigent, huvitavad programmid, palju noori! Aga ka kõige ilusam linn Eestis, Pärnu! Ja meie Pärnu Muusikafestival…"

Sirge Runge

Sirje Runge Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"See on natuke üldisem soovitus, aga käib kindlasti ka kultuuri kohta... Olgem uudishimulikud, imestunud ja tänulikud!"

Jaan Aru

Jaan Aru Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Minge ja rääkige inimesega, kes on teistmoodi! Rääkige mõnest kontserdist, artiklist või sellest saatest. Küsige, kuidas ta mõtleb ja tundke päriselt huvi selle vastu! Meie aju ja mõtted on väga erinevad."

Katri Aaslav-Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"ERSO kontserdid, näiteks maestro Neeme Järvi juhatas kontserti, kus oli kavas Beethoven, Saint-Saëns, Schubert. Ja kui ei saa külastada kontserti, siis vaadake ERSO TV-d, seal on nii head kontserdid!"

Toivo Tänavsuu

Toivo Tänavsuu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma soovitaks kõigil vaadata Maria Avdjuško dokumentaalfilmi "Head inimesed". Sellepärast soovitan, et see räägib Vähiravifondi missioonist, aga tegemist on ka kõrgel tasemel filmiga, mis toob väga hästi esile selle, et Vähiravifond toetab haigeid, aga tegelikult ravib tervet Eesti ühiskonda."

Tõnu Viik

Tõnu Viik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Üks on vähemalt üks luuletus päevas – võtke raamaturiiulilt luuleraamat... Seal on teine ajarütm, teine teemade ring ja see, kuidas keel end seal avab! Teine on ülikooli mikrokraadid – tulge hingake seda õhku ja vaadake, kuidas me seal edeneme."

Kairi Look

Kairi Look Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Meil on küll Eesti raamatu aasta, aga eestikeelse kirjanduse hulka kuulub ka tõlkekirjandus. Tahaksin soovitada ühte suurepärast raamatut, mis on minu arust jäänud tähelepanuta – Olga Tokarczuki "Kaotatud hing". See räägib inimestest, kellel on kogu aeg nii kiire, et hing ei jõua neile järele ja kuidas puhata, et hing neid jälle üles leiaks."

Pille Varmann

Pille Varmann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Sõitke kuskile üksinda. Jätke koju kõik telefonid-arvutid, minge sellest mürast ja kärast kuskile eemale, kus on vaikus! Ja siis mõelge sellele, millest te kõige rohkem unistate..."

Juhan Ulfsak

Juhan Ulfsak Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Viimasel ajal on kaks asja eriti hinge läinud – kaks naiskunstnikku. Üks on tegemas oma loometeega kokkuvõtteid ja teine, kellel see kõik alles ees. Soovitan minna vaadata Sirje Runge isikunäitust "Hapral pinnasel" ning kindlasti tasub hoida silma peal Riste Sofie Kääril ja osta tema luulekogu "APS!"."

Maria Listra

Maria Listra Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Kuulake Tubina teist sümfooniat! Lisaks lugege just eesti luulet ning istuge ka vaikuses, et mõelda ilusas emakeeles kaks mõtet."

Neeme Järvi

Neeme Järvi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Linnahalli võiks korda teha nii, et oleks koht, kus popmuusikud saaksid igal õhtul mängida head kerget muusikat. Samamoodi võiks meil olla üks uus suur kontserdisaal, mis paistaks kaugele maailma!"

Carolina Pihelgas

Carolina Pihelgas Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

"Lisaks Loomingule soovitan lugeda ka äsja eesti keeles ilmunud Miranda July romaani "Käpuli". Peategelane on üks 45-aastane naine, kes läheb road trip'ile ja selle käigus teeb ta igasugu uperpalle, mõeldes oma elu peale... Raju lugemine!"

Krista Kaer

Krista Kaer Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Nagu soovitatakse ka Inglismaa lugemisaasta raames, võtke järgmise poole aasta jooksul õhtul koju jõudes ükskõik milline raamat, mis võiks rõõmu pakkuda, ja lugege 15 minutit. Lugege koos lastega või üksi, aga lugege!"

Eneli Kindsiko

Plekktrumm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Igaüks võiks läbi lugeda igapäevaselt ELU raamatu... Märgake hetki! Pange raamat, kõrvaklapid, telefon käest. Vaadake bussiaknast välja, õppige inimkäitumist tundma, märgake silmapilke... Nii et pange raamatud hoopis korraks käest!"

Priit Võigemast

Priit Võigemast Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Üks asi, mida julgen soovitada, on muuseumikaart! See on niivõrd geniaalne asi ja tänu sellele olen lastega palju käinud muuseumis. Meil on nii palju toredaid muuseume, tõsiselt soovitan!"

Tõnu Õnnepalu

Tõnu Õnnepalu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Raamatuaasta saab kohe läbi, seega nüüd on õige aeg hakata raamatuid just lugema! Üldine soovitus ongi lugeda raamatuid. Georg Martin Knüpfferi "Väike-Maarjamaa" kirjutab "Tõele ja õigusele" eelnenud ajast ja raamatus on pastori Knüpfferi lapsepõlvemälestused. Tore sissevaade kadunud aega!"

Marju Lauristin

Marju Lauristin Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Lugege lastega raamatuid! Harjutage lapsi, et raamatuilm on igavesti vahva ning pakub palju uusi seiklusi. Raamatusoovitus on aga Hermann Hesse "Klaaspärlimäng", millest on mulle kunagi jäänud niivõrd tugev mulje. Tema kirjeldatud följetonistlik ajastu sobib praeguse meelelahutusmüraga ja peegeldab kadumist igasugustesse tühistesse asjadesse."

Maria Faust

Maria Faust Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Inimesed, kultuur algab meie enda seest, meie kehadest. Pane kodus muusika käima ja tantsi!"

Laur Kanger

Plekktrumm: Laur Kanger Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

"Minu soovitus on Stewart Lee püstijalakomöödia "If You Prefer a Milder Comedian, Please Ask for One" ("Kui eelistate leebemat koomikut, siis palun küsige kedagi teist" - toim.). Seal ta mängib keskealist elus pettunud ja kibestunud komödianti, kes tegelikult ei oska eriti hästi nalja teha ja seetõttu on sunnitud pooled naljad tänamatule publikule lahti seletama. Keskealise lektorina suhestun sellega liigagi valusalt."

Merle Karusoo

Merle Karusoo Autor/allikas: Margarita Mironova-Malkin

"Mulle on väga korda läinud Indrek Spungini film "Õnn on elada me maal". Teine soovitus on "Valhalla aeg" – raamat, mille on kokku pannud Tiit Pruuli ja Anu Tonts, Margot Visnap toimetanud. See räägib 1980ndate teisest poolest, kuidas meile kõigile tegelikult mõjus selle aja ängistus ja kui need sõnad alles hakkasid tekkima, et meil on vaja kehtestada vabariik, ei usutud sellesse... Need on asjad, mis mind täna kõnetavad."

Sirje Olesk

Sirje Olesk saates "Plekktrumm" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Soovitan Suvi Ratineni raamatut "Pakolainen", mida tõlgitakse praegu eesti keelde. Pealkiri on eesti keeles "Pagulane" ja see räägib eakast Aino Kallasest, kes oli sunnitud Eestist lahkuma. Ta palub Soomes kodakondsust, aga üldiselt teda ei taheta sinna. Siis see Aino Kallas, kes on olnud ühel ajal mitte ainult Eesti, vaid ka Soome kõige tõlgitum kirjanik, istub seal eestlastest pagulaste hulgas ja mõtleb, kui kaduv on maailma hiilgus (romaan on eesti keelde tõlkimisel – toim.)."

Priit Põldma

Plekktrumm: Priit Põldma Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

"Alice Zeniteri lühiromaan "Kes neid jõuaks lahuta" on autobiograafiline teos noore prantsuse naise ja Mali päritolu mehe sõprusest, mis viib nii kaugele, et nad sõlmivad fiktiivabielu. Ta puudutab väga teravalt, vaimukalt ja soojalt neid teemasid, mis ühiskonnas praegu on. See ühiskondliku ja intiimse sfääri põimumine on väga mõjus. Tahaks eraldi veel esile tõsta Maria Veske väga vaimukat tõlget. Selline lugemine, et iga lause on nauding!"

Sirje Karis

Sirje Karis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Minu kultuurisoovitus on muuseumikaart. Iga inimene saab endale selle soetada. Uskuge, sellega saab väga paljudesse muuseumidesse väga palju kordi aastas käia. Eesti rahvas saab siis näha, kui fantastiliselt ilusad ja toredad on meie muuseumid!"