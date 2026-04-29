Berit Petolai: kirjandusel võiks olla lepitav ja rahustav jõud

Tänavune Eesti naiskirjanduse auhinna laureaat Berit Petolai avaldas "Terevisiooni" stuudios lootust, et tema luuletustes kõlab raviv ja paikav hääl, mis tänapäeva ärevas maailmas ära kulub.

Petolai pälvis 15 000-eurose autasu luulekoguga "Hele, tuisklev ja nimetu". "See auhind on omamoodi kinnitus, et see, millega ma olen seni tegelenud, olen tõesti luuletanud hingest, et see on õige asi olnud. Ta lisab julgust ja kindlameelsust lasta oma häälel jätkata," sõnas Petolai.

Auhinna toonud luulekogu võib Petolai sõnul lugeda mitmel moel. "Seda võib lugeda kui ühe loodusuitaja tähelepanekuid, sest loodus on seal väga tähtsal kohal. Lisaks olen seal kirjutanud ka emana oma tütardest. Külalugusid oma kodukülast Meomast. Seda võib mitut moodi lugeda ja ma loodan, et see hääl, mis sealt kõlab, on natuke raviv, natukene paikav. Sest kiirust ja tempot, igasuguseid ärevaid meeleolusid on praegu nii palju, et kirjandusel võiks olla lepitav ja rahustav jõud," sõnas Petolai.

Auhinnale olid nomineeritud veel Aliis Aalmann, Brigitta Davidjants, Eva Koff, Kairi Look, Murca, Heneliis Notton, Carolina Pihelgas, Johanna Roos ja Andra Teede.

Petolai sõnul on naiste hääl kirjanduspildis väga jõuliselt kohal. "Mul oligi väga suur au juba selle nominatsiooni üle. Laureaadi-staatus tuli muidugi üllatusena. Ma väga soovitan kõikide nominentide teoseid. Need hääled on väga kirjud, igaüks räägib oma lugu, aga neil on nii tähtis roll igaühel. Need on tänapäeva inimesele vajalikud," tõdes Petolai.

Oma luuletusi on Petolai ka oma lastele ette lugenud. "Need on sellised pikad, ma nimetangi neid luulelugudeks. Nii et neid saab õhtujutuna ka lugeda. Üks puukäru-lugu oli mu vanemal tütrel lõpuks ka peas," naeris Petolai.

Eesti naiskirjanduse auhinna žüriisse kuulusid Sirel Heinloo, Tiina Põldmaa, Eva Nooni, Maia Tammjärv ja Mari Peegel. Auhinda annab välja Eesti naiskirjanduse selts ja sellega tunnustatakse Eesti naiskirjanike kõrgetasemelist loomingut ja toetatakse neid jätkuval loometeel. Esimene laureaat oli Carolina Pihelgas 2025. aastal romaaniga "Lõikejoon".