"See on suur tunnustus, mis ühtlasi osutab sellele, et eesti kirjandus on kõnekas ka rahvusvaheliselt. Oleme harjunud, et eesti kirjandus on midagi väikest ja oma, aga meil luuakse tipptasemel teoseid, millel on potentsiaal kõnetada laiemalt. Ehk et kõik eesti kirjanduse tõlkijad on eesti kultuuri saadikud," sõnas Carolina Pihelgas.

Teose tõlkis inglise keelde Darcy Hurford ning selle andis 2026. aasta alguses välja kirjastus World Editions. 2027. aasta auhinnale esitati kokku 71 romaani, mille valisid välja 90 raamatukogu 41 riigist. Nimekirjas on 30 tõlketeost 21 erinevast keelest.

Dublini kirjandusauhinna teeb eriliseks asjaolu, et nominente saavad esitada üksnes avalikud raamatukogud üle kogu maailma. Kui võitjaks osutub tõlketeos, jagatakse 100 000 euro suurune preemia autori ja tõlkija vahel vastavalt 75 000 ja 25 000 eurot.

"Lõikejoon" jutustab loo noorest naisest Liinest, kes põgeneb pärast neliteist aastat kestnud vaimselt vägivaldset suhet Lõuna-Eesti maakoju, et looduse keskel terveneda. Siiski varjutavad suvepäevi kliimamuutustest tingitud ilmastikunähtused ning läheduses asuva polügooni plahvatused. Eesti keeles ilmus teos esmakordselt 2024. aastal Loomingu Raamatukogus.

Auhinna eelnimekiri avalikustatakse veebruaris ning kuuest teosest koosnev shortlist selgub aprillis. Võitja kuulutatakse välja 20. mail 2027 Dublini rahvusvahelisel kirjandusfestivalil.