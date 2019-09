Galerii: Tallinna Kammerorkester tutvustas Mustpeade maja uue oreli kõla

Ei juhtu just iga päev, et Läti kultuuriinimesed otsivad üles Eesti fotokunstniku ja kutsuvad teda Lätti oma personaalnäitust tegema. Tõnu Noorits pani kokku oma rohkem kui kolme aastakümne fotolavastused ja näitab neid nüüd Valmiera muuseumi näitustesaalis. Osa väljapanekust on pühendatud Läti fotomeistrile Gunars Bindele.