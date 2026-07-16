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Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

Muusika
Foto: Kaupo Kikkas/marcelkits.com
Muusika

Möödunud aastal katseajale läinud Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri poolt tšellorühma kontsertmeistriks.

Kitse katseaeg algas juba 2025. aasta novembris. "Katseaeg võib minna kahte moodi. Kas saad läbi ja saad eluaegse lepingu. Või ei saa läbi ja sind n-ö vallandatakse," selgitas Kits.

"Mul läks õnneks, 10. juulil loeti hääled kokku, terve 120-pealine orkester hääletas ning tulemus oli positiivne," naeris Kits, kellel oli ametisse kinnitamiseks vaja kahte kolmandikku kõikidest häältest.

Kitse kolleegiks on temast pea kaks korda vanem hollandlane Floris Mijnders. "Temaga me seda kohta jagame. Tšellorühma kontsertmeister ei mängi kõiki kontserte, see on umbes poole koormusega. Üldiselt me koos ka ei mängi. Omavahel lepime kokku ja jaotame maad ära."

Soovi korral võib Kits olla kontsertmeistri ametis pensionini. "Umbes 67. eluaastani. Nii kaugele ei oska veel planeerida, aga põhimõtteliselt on võimalus olemas. Minu eelkäija töötas seal 42 aastat, mis on minu jaoks ülimalt aukartust äratav. 42 aastat ma seal kindlasti ei saa, selleks olen ma juba liiga vana," märkis Kits.

"Mulle meeldib selle orkestri juures see, et nad on inimlikud. Nad armastavad muusikat. Neil on energiat, nad ei ole tüdinud, on väga kirglikud, eriti kui on õige dirigent ees. Lisaks ei ole nad ka väga korralikud, mis mulle väga meeldib. Seal minnakse üle piiri."

Müncheni Filharmoonia asutati 1893. aastal ja on tänaseks tegutsenud 133 aastat. Orkester kuulub Müncheni linna nelja oluliseima koosluse hulka. 1985. aastast on orkestri koduks Gasteigi kultuurikeskus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Delta", intervjueeris Nele-Eva Steinfeld

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