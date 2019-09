Kristjan Hallik: ERSO turnee Kesk-Euroopas on seni üks edukaimaid

Dvoršáki festival on üks mainekamaid rahvusvahelisi Tšehhi klassikalise muusika festivale, tänavu lõpetaski festivali ERSO Euroopa turnee kolmas kontsert Neeme Järvi juhatusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tšehhi filharmoonikute kodusaalis oli avateoseks Elleri "Koit", mis algas oboerühma kontsertmeister Guido Gualandi briljantse soologa. Sellele järgnes Sibeliuse viiulikontsert publiku täieliku poolehoiu võitnud šoti viiuldaja Nicola Benedettiga ja Bruckneri neljas sümfoonia.

"Orkester on äärmiselt soe ja selle kõlas on midagi väga sügavat. Nende koostöö maestro Neeme Järviga, on midagi väga maagilist. Ta ei peagi väga midagi tegema ja nad juba reageerivad. Ta ei ütle neile kunagi, millist takti vaadata, ainult laulab ette natuke ja nad mängivad. Nad saavad aru, kus järg on. Sellist suhet, mida on aastaid ehitatud ja mis on nii personaalne ja ehe, on väga eriline näha," ütles Nicola Benedetti.

Praha festivali kaks legendaarseimat dirigenti olid Iisraeli Filharmoonikute dirigent Zubin Mehta ning ERSO eesotsas dirigeeriv Neeme Järvi. Mõlemad dirigendid on andnud teada, et käesolev hooaeg jääb neil oma orkestri peadirigendina viimaseks. Nii Järvi kui Mehta jätkavad aga koostööd, kandes eluaegse aupeadirigendi tiitlit.

ERSO direktori Kristjan Halliku sõnul on ilmselt tegemist ühe edukaima ERSO turneega. "ERSO puhul on see eriti viimaste aastate tendents, et selline ühine hingamine ja muusika tegemine koos Neeme Järviga, see on orkestri väga suureks tugevus. Ja just selline muusikaline paindlikkus ka varem meie külalisdiridentige poolt varasematelt sõitudelt seda pannakse väga tähele," kommenteeris Hallik.

ERSO kontserdid Viinis, Linziz ja Prahas on kõik läinud täissaalidele. ERSO jätkab turneed Saksamaal Mihhail Gertsi juhatusel ning naaseb viimaseks kontserdiks reedel Bregenzisse Austrias