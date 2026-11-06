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Olev Muska avaldas Olaf Kopvillemile pühendatud albumi "Tšimmairuudiralla"

Muusika
Olev Muska
Olev Muska Autor/allikas: Janek Murd
Muusika

Austraalias tegutsev eesti elektroonilise pärimusmuusika pioneer Olev Muska andis väliseesti kupletisti ja satiiriku Olaf Kopvillemi 100. sünnipäevaks välja uue täispika albumi "Tšimmairuudiralla".

Olaf Kopvillemil oli oma roll Muska kasvamisloos. "1960. aastatel ostis isa kaugel Austraalias uue raadiogrammi, et saaksime mängida kõiki neid uusi väliseesti kogukonnast – peamiselt Kanadast – pärinevaid heliplaate. Siiani on laulja, laulukirjutaja ja pianist Olaf Kopvillemi meisterlikult meisterdatud mängulised, vaimukad ja satiirilised panused eesti kultuuri arengusse pagulase vaatenurgast jätnud tohutu jälje minu enda värvikasse, koomilisse ja provokatiivsesse lähenemisse," kommenteerib Olev Muska.

Olaf Kopvillem (1926–1997) oli väliseesti kogukonna üks teravmeelsemaid kroonikuid, kelle laulud ja kupleed aitasid paguluses naeru saatel alles hoida nii eesti keelt kui ka enesekriitilist meelt. Olev Muska – mees, kelle 1980. aastate alguse julged sünteesitud regilaulu- ja pärimustöötlused panid aluse tervele omaette žanrile – võtab uuel kauamängival Kopvillemi pärandi ette talle omase kompromissitu helinägemuse, peene huumori ja krutskeid täis elektroonikaga.

Album ilmus Kanadas VEMU (Eesti Muuseum Kanadas) ja Tallinna plaadifirma Glitch Please koostöös CD-l ning digiplatvormidel. Albumi esitletakse Torontos 6. novembril konverentsil "Accompanied by Song - Olaf Kopvillem 100", mis toob kokku muusikud ja uurijad Eestist, Kanadast ning Austraaliast. Sündmusel astuvad lisaks Muskale üles Vaiko Eplik, Katariina Tirmaste, Erik Laar ja paljud teised.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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