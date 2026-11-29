Irina Matsevko on Ukraina ajaloolane ja Harkivi arhitektuurikooli rektor. Oleg Drozdov on Ukraina arhitekt ning Harkivi arhitektuurikooli ja linnaruumiplatvormi Ro3kvit kaasasutaja. Arhitektide liidu kutsel külastasid nad novembri keskpaigas Tallinna. Drozdov pidas muu hulgas Tallinna publikule mitu loengut Ukraina kriisikindlusest.

Tüüpilisel hallil novembrikuu päeval, mil sadas lume- ja vihmasegust ollust ning maal ega taeval polnud vahet, kohtusime Tallinna vanalinnas, et rääkida pikemalt Ukraina varjendite rajamise kogemusest.

Enne laua taha istumist soovisid külalised põigata vanalinna suveniiripoodi, kust saime koos arhitektide liidu presidendi Aet Aderiga esimese kainestava kõrvalpilgu vanalinna – Eesti tähtsümboli – kultuurile ja kultuuritusele. Külalised märkisid jahmatusega, kuidas suveniiripoed on täis Vene matrjoškasid. Kuna kohalikena me turistidele mõeldud poodidesse peaaegu kunagi ei satu, siis oli see ebameeldiv avastus meilegi. Kuidas on see võimalik ajal, mil kõik Venemaa sümboolikaga esemed on põlu all ja ka Vene turistide arv drastiliselt vähenenud? See häiriv asjaolu kumas pidevalt läbi ka edaspidisest vestlusest.

Varjendite ja tsiviilkaitse teemal arutlemiseks liitusid Oleg Drozdovi, Irina Matsevko, minu ja Aet Aderiga ka arhitekt ja arhitektide liidus varjendite teemat pikalt vedanud Indrek Allmann ning sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse valdkonna ekspert Priit Laaniste, kes on seda teemat ka siseministeeriumis juhtinud.

Juttu tuli Eestis astutud sammudest, kuid enamasti jagasid kogemusi Drozdov ja Matsevko. Kuigi üks on arhitekt ja teine ajaloolane, on sõda teinud oma töö ning andnud teadmisi ka valdkonnas, mida rahuajal ükski arhitekt ega ajaloolane ilmselt ei valdaks. Räägiti nii relvatüüpidest, nende purustamisjõu eripäradest kui ka varjendite mitmeotstarbelise kasutuse vajalikkusest.

Eesti olukord

Eestis pole elanikkonna kaitset ja varjendeid riiklikul tasandil väga pikalt tõsiselt võetud. Sirbis on läbi aastate küll püüdnud küsimust tõstatada nii Karin Paulus1, Indrek Saarepera2, Mikk Mutso3 kui ka Margit Mutso4, arhitektide liidus on olnud vastavateemaline töögrupp, kuid alles Ukraina sõja puhkemisega 2022. aastal muutus varjumise teema ka laiemalt ja poliitilisel tasandil aktuaalseks.

Praeguseks on Eestis üle võetud Soome varjendite rajamise põhimõtted, see on Indrek Allmanni hinnangul hea algus, aga praktikas mitte kuigi paindlik. Silmas tuleb pidada, et kehtivad põhimõtted käsitlevad uusi hooneid, kuid tegelikkusele otsa vaadates tuleb tõdeda, et neid ehitatakse vähe ja tulevikus ilmselt veel vähem. Mõelda tuleks muu hulgas ka sellele, kuidas juba olemas­olevaid hooneid, eriti kortermaju kindlamaks muuta, kuidas tagada kaitse sealsele elanik­konnale. Sellega aga kogu ühiskonda hõlmavalt veel ei tegeleta.

Kitsaskoht on seegi, et kinnisvara omanik võib piirduda piskuga, kuid see ei pruugi ennast ära tasuda. Kui hoone rünnakus kokku variseb, ei tarvitse inimesed maa alt välja pääseda. Eesti nõuete järgi peab varuväljapääs üldjuhul avanema väljapoole hoone varinguala, mille ulatuseks arvestatakse kolmandik hoone kõrgusest. Tihedas linna­ruumis võib seda olla keeruline saavutada ning mõelda tuleks alternatiivsetele, varingu eest kaitstud väljapääsulahendustele. Lisaks on takistuseks krundi piirid, maa-alused trassid ja kõiksugu planeeringunõuded.

Probleem on ka varjendini jõudmiseks kuluv aeg. Kui varjend on keldris, aga varjumiseks on aega kaks-kolm minutit, siis paljud lihtsalt ei jõua sinna. Eakad ei saa nii kiiresti toolilt tõusta, rääkimata viiendalt korruselt ja mööda treppe maa alla minemisest. Ja nii viis korda ööpäevas nädalast nädalasse. Milleks siis kalli raha eest varjendeid ehitada, kui on juba ette teada, et neid kasutada ei saa? Maa-aluse varjendi alternatiiv võib osaliselt olla nn Iisraeli mudel, kus igas korteris on turva­ruum – üks tuba või WC-vannituba, mille konstruktsioonid on tugevdatud ja aknad-uksed raudluukidega suletavad. Aga olukorras, kus häire on lakkamatu, ei saa kogu aeg väikeses toas istuda. Varjend peab olema elamiskõlblik.

Mille eest kaitsta?

Ainuüksi heast tahtest varjend ehitada siiski laiemas plaanis ei piisa. Varjendil ja varjendil on suur vahe. Ukraina kogemuse pealt saab teha ebamugava järelduse: relvad muutuvad kiiresti. Nende kineetiline ja ballistiline võimsus ja suurus arenevad pidevalt. Seega küsitakse Ukrainas nüüd iga päev, millisele purustusele hoone tegelikult vastu peab pidama. Ballistiliste relvade kõrvale on tulnud droonid, mis eeldavad hoopis teistsugust hoonete ja varjendite ehitamise taktikat.

Rakettide maasse tungimise sügavus on väga erinev. Drozdovi sõnul suudab ballistiline rakett tungida umbes 20 meetri sügavusse. Suur osa sõjast peetakse Ukrainas aga droonidega. Hinnanguliselt on iga ballistilise raketi kohta kasutusel 100 drooni. Mõned droonid on võimelised lendama 200 kilomeetrit tunnis, uuemad reaktiivdroonid on aga täiesti uudse võimega ning neil pole probleem tekitada ulatuslikke purustusi nõukogudeaegsetele paneel- ja tellismajadele. Siiani on aidanud eri tüüpi droonide purustusi ära hoida või leevendada arhitektuurivõtted, mida on tark teada.

Kuidas hooneid kohandada?

Ukraina kogemus näitab, et hõreda madalhoonestusega aladel mõjutab tabamus vaid mõnda eluruumi. Suuremad on aga purustused üheksakorruselistes nõukogudeaegsetes paneelelamurajoonides, kus lööklaine lõhub rohkem aknaid ja mõjutab palju suuremat ala.

Sõda on näidanud, et evakuatsiooni­teed on sama tähtsad kui varjendid ja nende tugevus. Kui maja varjendi kohal kokku variseb, siis ei tohi inimesed sinna lõksu jääda ning peab olema tunnel, kust välja saada. See on eriti oluline tihedasti asustatud linnades, kus aga üsna sageli puudub ruum sellise väljapääsu rajamiseks.

Drozdov sõnab, et rõdud ja hoonete eenduvad osad võivad pakkuda kaitsekihti, sest nende vastu nn komistades plahvatab droon enne, kui see jõuab konstruktsioonideni. Varjendi kohal olevad korrused võtavad purustuste korral suurema osa raskust enda kanda. Seega peab varjendit kattev kiht taluma mitme kokkuvarisenud korruse koormust.

Maa-alused parklad on üldiselt tõestanud oma vastupidavust, välja arvatud ballistilistele rakettidele, mis mõnikord läbivad mitu betoonist vahelage ning ka parkla ja esimese korruse vahelise kihi.

Materjalide kohta võib järeldada, et raudbetoon on küll vastupidavam, aga selles küsimuses, kas paremini peavad vastu paneelidest, tellistest või monteeritavate vahelagedega hooned, pole täit selgust. Drozdov tõdes, et sageli on inimeste hukkumise põhjus hoopiski lööklaine ja killud. Seetõttu peaks eelistama tänavatele paigaldatud ajutisi ja mobiilseid betoonvarjendeid.

Drozdov tõi ka välja, et püsimist aitavad tagada trepikojad ja liftišahtid. Need on mõistlik paigutada hoone keskele, nii et korterid moodustavad ümber trepikoja justkui kaitsevöö. Korterid võivad küll variseda, aga trepikotta põgenenud inimesed võivad pääseda. Ruumi kvaliteet muidugi kannatab, sest välist valgust sellises trepikojas olla ei saa.

Nõukogudeaegsed varjendid ja punkrid

Ukrainat ja Eestit ühendab see, et Nõukogude ajal rajati varjendeid mõlemasse riiki. Küsimusele, kui palju sai sõja alguses kasutada ajaloolisi varjendeid, vastasid mõlemad külalised kiiresti, et need olid väga halvas seisus, varjendeid kasutati laona või olid need lihtsalt hüljatud. Selline on ju praegu seis ka meil. Kuid probleem on veidi nüansirikkam. Enamik nõukogudeaegseid varjendeid projekteeriti vastu pidama tuumasõjale. Nüüdisaegsed raketid ja droonid on hoopis teise iseloomuga ning kaitserajatised peavad vastama uutele tingimustele. Seega on nõukogudeaegne varjendikiht küll parem kui mitte midagi, kuid sellele lootma jääda oleks sinisilmne.

Varjendite tüübid

Sõja ajal kehtestati Ukrainas ehitusnormid, mis muutsid varjendid kohustuslikuks. Oleg Drozdov tõi nende täitmise näite oma tööst. Ta visandas märkmikusse sotsiaalelamuprojekti, mis oli mõeldud rehabilitatsioonis viibivatele inimestele. Maja keskmes on raudbetoonist šaht, kus sõidab lift, mis viib nii maa alla parklasse kui ka varjendisse ja mida saavad kasutada ka ratastooli ja liikumispuudega elanikud. Varjendid on varustatud ventilatsiooniga, mis saab nn toidet autonoomsest šahtist. Need majasisesed liftitunnelid on ohu korral samuti varjendid. Arhitekti sõnul räägib sõjakogemus, et varjumispaik peab olema ligidal, sest alati ei jõua keldrisse.

Kõige olulisem on aga varjendite multifunktsionaalsus, et neid saaks rahuajal kasutada millekski muuks. Need võiksid olla tööruumid, lastetoad, loengusaalid või parkla, sest oluline on ka psühholoogiline aspekt: varjendis peab säilima tunne, et elu läheb edasi.

Kõige parem varjenditüüp on aga metroo. Metroosüsteemil on eraldiseisev ventilatsioon ja metrootunnelid ulatuvad piisavalt sügavale. Harkivi metroo on näiteks üks linna kõige enim kasutatud varjend.

Ukrainas on sõda näidanud, et lisaks suurtele ühisvarjenditele on vajalikud varjumiskohad korteris sees. Kodus otsitakse varju vannitoast, sest enamasti on see ainus aknata koht korteris. Mõtteviis on seega väga sarnane nn Iisraeli süsteemile, kuigi kaitsetase tavalises vannitoas on selgelt madalam kui spetsiaalses turvaruumis või varjendis.

Kes maksab?

Eestis on elanikkonna kaitse elanike enda mureks jäetud. Indrek Allmanni sõnul on seda soodustanud ka kaitseväelik mõtteviis, mis püüab kõik riiklikud vahendid suunata eelkõige aktiivkaitsesse. Omavalitsused pole varjendite ja varjumiskohtade rajamisega tegelema hakanud, välja arvatud Tallinn, kus toetatakse korteriühistuid generaatorite ühenduspunktide ehitamisega. Pealinnas liigutakse jõuliselt edasi ka mobiilsete varjendite teemaga.

Ukrainas vastutavad varjendite eest üldjuhul omavalitused, kuid nii Drozdov kui ka Matsevko märkisid, et olenevalt linnast on tava erinev. Lviv julgustab elanikke varjendeid rajama ja katab 70 protsenti kuludest. See rahastusmudel üllatas vestlusel osalenud eestlasi. Tõdeti, et kuna meil on riik juba pannud maja soojustamise ja küttesüsteemide vahetamise ülesande elanike õlule, on inimesed lihtsalt väsinud ning kui ka varjendi rajamise kohustus jääb ainult kinnisvaraomanike kanda, jäävad need suure tõenäosusega tegemata.

Vastandlik arhitektuuripärand

Üle ega ümber ei saadud ka Nõukogude aja arhitektuuripärandist. Sõda Ukrainas on siinmail tekitanud terava arutelu tolleaegse pärandi üle. Koos käisid komisjonid, mõned punasümbolid eemaldati, mõned mõtestati ümber. Erialaringkonnas aga arutatakse, kas on mõistlik peita ajalugu, sest mõne tähekese eemaldamine fassaadilt ei kustuta möödanikku. Ukrainas on Nõukogude kultuuripärandi käsitlus aga palju nüansirohkem ja laiahaardelisem. Nii Balti riikides kui ka Ukrainas on punasümboolikat, monumente ja pärandit omajagu, kuid meeles tuleb pidada, et Ukraina ajalugu erineb Baltimaade omast. Ukraina on ajalooliselt olnud Venemaaga rohkem seotud ning aidanud kujundada Nõukogude modernsust. Paljud Ukraina linnad kujunesid pärast Teist maailmasõda Nõukogude perioodil. Seega on arhitektuuripärand Ukrainas veel keerulisemas seisus kui Eestis. See on justkui ukrainlaste oma, kohati nende enda osalusel rajatud ja kujundatud, kuid siiski meeldetuletus agressorist. Matsevko leidis, et arhitektuuripärandiga seoses on ühiskonnas kaks suurt väljakutset: suured sümbolhooned ning tohutu nõukogudeaegne kultuurihoonete võrgustik. Riigi idapoolsetes linnades on ühesugused hiiglaslikud teatrimajad ja kultuuripaleed. Linnad ise ja nende elanikkond on aga väike, eelmisest ajastust päranduseks saadud majadega ei osata midagi peale hakata ning praeguse sõja valguses on need hooned tihti ka vihkamise objektid. Arhitektide ülesanne on kohandada need ruumiliselt praegustele oludele, mitte lihtsalt pakkuda välja lammutamist.

Ehk kõige toekam näide kultuurimajade arengust on Kiievi kunagine Lenini muuseum, praegune Ukraina Maja, mis ehitati 1980. aastatel. Pärast iseseisvumist korraldati seal näitusi ja eraüritusi. Enne sõda plaaniti muuseumist teha tavaline kallite restoranidega kunstikeskus. Siis kadus rahu, raha polnud ning asutus pidi hakkama saama ja kohanema ruumiga, mis oli kujundatud ühe suure ja hoopis teistsuguse narratiivi jaoks. Tuli läheneda leidlikumalt. Ruume hakati vaatama jupi kaupa, taotleti vahendeid eri fondidest ja eri eesmärkidega, kaasati kohalikke elanikke. Nüüd käsitletakse Ukraina Majas sõda, rahvusidentiteeti ja XX sajandi kunstiajalugu ning ruumiline tulemus on märksa huvitavam ja kättesaadav ka mitte kuigi jõukale elanikkonnale. Mõnikord on rahapuudus õnnistus, tõdes Matsevko.

Aeg kui distantsi mõõt

Betoon ja kaitseruumide rajamine on oluline, kuid nagu selgus Ukraina kogemusest, ei saa vastupidavuse mõõdupuu olla ainult betooni paksus, oluline on ka aeg, mis kulub evakueerimiseks.

Ukraina on suur ning sellest tulenevalt on reageerimiseks vajalik aeg erinev. Zaporižžjas on hoiatusaeg 30 sekundit, Harkivis poolteist kuni kaks minutit, Kiievis umbes pool tundi ja Poola lähedal asuvas Lvivis veidi kauem. Eri piirkondade kaitse eeldab ka erinevat lähenemist. Eesti puhul on piirile lähemal asuv Tartu sarnane Harkiviga, Tallinn aga Kiieviga. Kui reageerimiseks on 30 sekundit kuni kaks minutit, siis võivad keldrisse rajatud varjendid jääda kättesaamatuks – see on midagi, mida tuleb Eesti piiriäärsetes paikades tähele panna.

Ajude äravool

Teame ajaloost, et Teise maailmasõja ajal emigreerus enamik Läti arhitekte, samal ajal jäi suurem osa Eesti arhitektkonnast paigale ning hakkas sõja lõppedes linnu üles ehitama. Oleg Drozdov märkis, et tema büroost on praegu ligi 70 protsenti töötajatest välismaale läinud ja seal uut karjääri alustanud, osa kolleege teenib sõjaväes. Juhtivatele kohtadele on inimesi raske leida. Kuid Irina Matsevko kirjeldas ka vastupidist, lootusrikast liikumist: sõjast hoolimata on just praegu Ukrainas võimalik väga palju ära teha ning loomingulisust ja aktiivsust on vaja rohkem kui kunagi varem. 2016.–2019. aasta detsentraliseerimisreform andis kohalikele elanikele jõudu juurde. Nad on aktiivsed, taotlevad toetusi ja palkavad arhitekte. Üliõpilased jäävad Matsevko sõnul Ukrainasse, sest mõistavad, et saabunud on nende aeg ning pärast sõda avanevad ainulaadsed võimalused riiki üles ehitada.

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