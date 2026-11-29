Love'i surma kinnitas tema pressiesindaja. Avalduse kohaselt suri ta laupäeva õhtul oma perekonna keskel. Surma põhjust ei ole avaldatud.

"Kultuuriikoonina jääb ta meelde oma ainulaadse ande ja võimega inspireerida mitmeid muusikapõlvkondi. Me tunnustame tema märkimisväärset panust muusikasse ja rõõmu, mida ta tundis, esinedes oma armastatud fännide ees," seisis teates.

Mike Love sündis 15. märtsil 1941. aastal Californias. Ta asutas koos oma nõbudega rokkbändi The Beach Boys 1961. aastal. Bänd saavutas samal kümnendil rahvusvahelise tuntuse lauludega "Surfin' USA", "I Get Around", "California Girls" ja "Good Vibrations".

Love'i olulisemate kaasautorlusega lugude hulka kuuluvad "Fun, Fun, Fun", "California Girls" ja "I Get Around". Samuti oli ta üks 1988. aastal ilmunud loo "Kokomo" kaasautoritest. "Kokomo" jõudis USA singliedetabeli Billboard Hot 100 esikohale.

Pärast ansambli algkoosseisu lagunemist jätkas Love The Beach Boysi nime all esinemist ja hoidis kollektiivi repertuaari kontserdilavadel elavana. 2012. aastal ühinesid muusiku ansambli 50. aastapäeva tähistamiseks ning ilmus nende ühine album "That's Why God Made the Radio".

Love'i sooloalbumite hulka kuuluvad "Looking Back With Love" (1981) ja "12 Sides of Summer" (2019).

Bänd arvati 1988. aastal Rock & Roll Hall of Fame'i liikmeks tunnustusena mõjuka panuse eest muusikasse. 2001. aastal pälvis ansambel ka Grammy elutööpreemia: tunnustuse said Brian Wilson, Dennis Wilson (postuumselt), Carl Wilson (postuumselt), Mike Love, Al Jardine ja Bruce Johnston silmapaistva panuse eest muusikaajalukku.

Love valiti 2025. aastal Songwriters Hall of Fame'i liikmeks.