"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Ester Kuntu

Äsja möödus sada aastat "Tõe ja õiguse" esimese köite ilmumisest, mille põhjal on valminud ka seni suurim eesti mängufilm. Milliseid võimalusi pakub näitlejale roll rahvuslikus suurfilmis võrrelduna kaasaegse autorikinoga? "Plekktrummi" külaline on näitleja Ester Kuntu.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 9. novembril kell 22. Vestlust juhib Joonas Hellerma.