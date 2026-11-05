Galerii: Kumu rahvusvaheline näitus käsitleb lapsevanemaks olemise küsimusi

Kumu rahvusvaheline rühmanäitus "Kes kardab emadust?" käsitleb lapsevanemaks olemisega seotud küsimusi läbi kaasaegse kunsti. Tööd on enamjaolt kunstnike isiklike kogemuste põhjal loodud ja neis mõtestatakse vanemlusega seotud vastuolusid ja murekohti, aga sekka ka rõõmuallikaid.

Kumu uus näitus saab alguse juba muuseumi ees õues, kuhu on pargitud 15 lapsevankrit

"Olles ise kahe lapse ema, siis mulle on alati tundunud, et selline avalik diskursus emaduse ümber onkuidagi väga normatiivne ja ühekülgne. Ei peegelda üldse seda reaalset emaduskogemust. Minu mõte oligi tuua läbi kunstnike isiklike lugude esile seda, kuivõrd erinevalt võib emadust käsitleda," rääkis kuraator Eda Tuulberg "Aktuaalsele kaamerale".

"Sellel näitusel emadust ei käsitle ma emadust soopõhise kategooriana, vaid vaatan teda palju laiemalt hoolitseja ja hoolitsevahelise suhtena," lisas Tuulberg.

Näituse lähtepunktiks on veendumus, et emadus on ühelt poolt küll väga isiklik kogemus, ent teisalt mõjutab ja raamistab seda ebavõrdsetel alustel kujunenud maailmapilt vanemaks olemisest.

"Ühelt poolt on hirm näiteks selle ees, kuidasmoodi üldse säilida n-ö tunnetatud indiviidina, kui sinu ellu saabub täiesti uus inimene. Kuidas kogu selle vastutusega toime tulla. Teisalt jällegi, kui me räägime vabatahtlikust lastetusest, siis kõlavad arutelud, kuidas peaksime lastetusmaksu kehtestama näiteks. Siin oluline teema ka reproduktiivõigus ja reproduktiivtervis, sest üks asi on vabatahtlik lastetus, aga teine asi on sunniviisiline," tõdes Tuulberg.

Ungari kunstniku Gideon Horváth'i töö on suuresti ajendatud nii tema isiklikust kogemusest kui ka Ungari poliitilisest olukorrast.

"See on ka minu jaoks väga aktuaalne küsimus. Olen geimees ja elan Ungaris Budapestis. Pere loomise teema on minu jaoks väga päevakajaline. Arvan, et hoolitsuse teema on praegu kõikjal maailmas väga esil. See on globaalne teema, mis on ühtaegu nii trendikas kui ka väga oluline. Samuti käsitletakse mitteheteronormatiivseid peresid sageli kunstis, olgu selleks siis kaasaegne visuaalkunst, teater või muud meediumid," rääkis Horváth.

Näitus on Kumu suures saalis avatud kuni aprilli lõpuni. Näitusega koos arutletakse nii töötubades, vestlusringides, konverentsil kui ka etendusevormis nii emaduse, isaduse kui laiemalt hoolitsuse üle.