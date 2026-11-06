Bruno O'Ya nimelise noore filminäitleja stipendiumi pälvis Jarmo Reha

"Huvi on suur ja saan aru, et ma olen väga oma rada kündnud ja oma teed läinud. On aeg hakata vaatama ka väljapoole, just filmi valdkonnas. Arvan, et PÖFF võimaldab läbi talendiprogrammi seda väga hästi ka teha, et kohtuda filmitööstuse professionaalidega. Kindlasti ma kasutan seda võimalikult hästi ära," tõi Reha välja.

Reha sõnul on ta hingelt veel noor. "Nagu ütles Gustav Suits, siis minu süda tuksub veel noortega ühes," nentis ta.

Bruno O´Ya (1933–2002) on rahvusvaheliselt tuntumaid eesti näitlejaid. Ta on mänginud ligi 60 filmis, millest kõige kuulsam on leedulase Vytautas Žalakevičiuse "Keegi ei tahtnud surra", mille eest pälvis ta 1967. aastal NSVL-i riikliku preemia. 1960. aastate lõpust alates elas ja töötas O´Ya peamiselt Poolas.

Stipendiumi annab välja Bruno O´Ya nimeline Eesti noorte näitlejate abistamise sihtasutus ja see on mõeldud enesearenduseks noortele näitlejatele, kellel on potentsiaali teha rahvusvahelist karjääri.