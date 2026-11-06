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Reedel algab 30. Pimedate Ööde filmifestival ehk PÖFF

Film
Pimedate Ööde filmifestival
Pimedate Ööde filmifestival Autor/allikas: Erlend Štaub/PÖFF
Film

Reede õhtul avatakse pidulikult 30. Pimedate Ööde filmifestival. Festivali avafilm on kolme Balti riigi ühisproduktsioon "Ulja".

Õhtusel tseremoonial kuulutatakse välja elutööauhinnad ja Bruno O´Ya noore näitleja stipendiumi laureaat. Festivali avab Läti režissööri Viesturs Kairišsi film "Ulja", mis on inspireeritud maailma pikima naiskorvpalluri Uljana Semjonova erakordsest elust. Avafilm juhatab ühtlasi sisse Pimedate Ööde filmifestivali tänavuse fookusprogrammi, mis on pühendatud Eestile, Lätile ja Leedule.

Kokku on 6.–22. novembrini toimuva festivali kavas 230 pikka ja 259 lühifilmi 87 riigist. Tallinna saabub 2000 külalist rohkem kui 70 riigist.

PÖFF-iga samal ajal leiavad aset noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts ja filmitööstusüritus Industry@Tallinn & Baltic Event.

"See on olnud üks suur ellujäämise lugu," võtab PÖFFi asutaja ja direktor Tiina Lokk kokku 30. toimumiskorda tähistava festivali teekonna.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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