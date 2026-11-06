PÖFF-i pikaajalisim vabatahtlik Ülle Viinapuu: olen omamoodi vampiir

Esimesed, kellega külastajad Pimedate Ööde filmifestivalil kokku puutuvad, on vabatahtlikud, kes tegutsevad nii piletimüüjate kui ka piletikontrolöridena, samuti juhatavad nad seansse sisse. Üks pikaajalisemad vabatahtlikke on Ülle Viinapuu, kes on kaasa teinud 18 festivali.

"Nendel pimedatel novembriõhtutel pileteid müües saad inimestele nii palju rõõmu valmistada. Ma olen ka omamoodi vampiir, mul on reeglina ümber nii palju noori inimesi, kellelt ma saan nii palju energiat. See on üks võlu, mis mind alati festivali juurde tagasi toob. Mul on muu töö ka peale selle toreda PÖFF-i töö, seega mul on kalendris praegu kolm õhtupoolikut, kui ma saan minna filme vaatama," ütles pikaaegne PÖFF-i vabatahtlik Ülle Viinapuu, kes loodab jõuda vähemalt kahekümnenda PÖFF-ini.

Kokku on tänasest kuni 22. novembrini toimuva filmifestivali kavas 230 pikka ja pea 260 lühifilmi ligemale 90 riigist. Kultuuriajakirjanik Emel-Elisabeth Tuulik, kes loodab ise festivalil vaadata 40–50 täispikka filmi, soovitab inimestel mitte valida välja ainult lemmikuid, vaid võtta ka riske.

"Ma arvan, et algusest peale ei ole mõtet hakata seda kava võtma lahti, tuleb lähtuda sellest, mis hetkel tundub huvitav ja kõnetab ning sealt vaikselt arutama hakata. Isiklikult soovitaksin hoida avatud meelt, PÖFF on mõeldud suuresti selleks, et inimesed saaksid oma silmaringi ka avardada," ütles kultuuriajakirjanik Emel-Elisabeth Tuulik.