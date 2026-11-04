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PÖFF-i raames jõuab Eestisse ka Scorsese "After Hoursi" peaosatäitja Griffin Dunne

Film
Griffin Dunne
Griffin Dunne Autor/allikas: Dave Allocca / StarPix / Scanpix
Film

Pimedate Ööde filmifestivalil toimub režissöör Max Kormani mängufilmi "Elurõõmu nimel" rahvusvaheline esilinastus. Eesti juurtega arhitektist Louis Kahnist rääkiva filmi peaosas astub üles näitleja Griffin Dunne, kes tuleb ka ise Tallinna kohale.

Elulooline draama "Elurõõmu nimel" jutustab Kuressaares sündinud Louis Kahni viimastest eluaastatest, kui ta projekteeris Pennsylvanias asuvat Korman House´i. Filmi autor on Max Korman, kellel on arhitektuuriklassikasse kuuluva maamajaga isiklik suhe – selle tellis Kahnilt tema vanaisa ja ta on ise seal üles kasvanud.

Peaosa mängib nimekas USA näitleja Griffin Dunne, keda laiem publik teab näiteks John Landise filmist "Ameerika libahunt Londonis" ja Martin Scorsese filmist "Pärast päevatööd". Filmi esilinastusel 7. novembril esitleb linateost võttegrupp eesotsas Max Kormani ja Griffin Dunne'iga.

Lisaks toimub 7. novembril kell 14.30 Apollo kino Plazas kõigile avatud pressikonverents, kus osalevad Max Korman, Griffin Dunne ja Louis Kahni lapselaps Gregory Kahn Melitonov.

Ühtlasi külastab võttegrupp Kuressaaret, kus 8. novembril kell 18 toimub Thule kinos ka filmi eriseanss.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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