Näitleja ja režissöör Griffin Dunne rääkis saates "Kohv+", et Scorsese õpetas talle, kuidas filme vaadata, ning oli tema jaoks nagu filmiprofessor. Tallinn osutus aga helgemaks ja lõbusamaks, kui Dunne oli ette kujutanud.

Kuidas on film "Joy Will Prevail" Eestiga seotud?

Filmis seda rolli mängides teadsin, et Louis Kahn on pärit Eestist. Räägime filmis ka tema lapsepõlvest, mis möödus Eestis. Ta sai põletushaavu näole ja kätele ning ma arvan, et see mõjutas sügavalt nii teda ennast kui ka seda, kuidas ta end nägi.

Arvan, et see oli üks põhjusi, miks ta vajas korraga nii paljude naiste armastust. Ta ei pidanud end eriti atraktiivseks inimeseks, kuid Eestis tuntakse tema üle suurt uhkust. Mul on seda suurem au, et sain teda kehastada.

Milline inimene oli Louis Kahn?

Ta oli väga keeruline ja huvitav inimene, kes valis oma projekte väga hoolikalt. Ometi võttis ta enda peale liiga palju kohustusi – ja mitte ainult töiselt, vaid ka isiklikus elus. Ta ei piirdunud ühe naisega, vaid tal oli neid kolm, ning ta otsustas saada lapse igast suhtest. Lisaks pidi ta toime tulema pingega, mida tekitas see, et naised ei teadnud üksteise olemasolust.

Teie filmograafia on muljet avaldav, olete töötanud maailma parimate režissööridega, nende seas ka Martin Scorsese filmis "After Hours". Mis on sellest kogemusest teile kõige eredamalt meelde jäänud ja milline oli Scorsese režissöörina selle filmi võtetel?

Olin ka selle filmi produtsent. Scorsese oli minu jaoks tohutult mõjukas inimene. Ta õpetas mulle, kuidas filme vaadata, millest oli hiljem, kui minust sai režissöör, väga palju kasu. Ta oli nagu filmiprofessor. Ta soovitas filme, mida igaüks peaks kindlasti nägema.

Millist nõu annaksite teie filmide vaatamiseks? Mida Scorsese teile õpetas?

Kui film jääb teile pärast vaatamist veel mõtetesse – olgu siis kaheks tunniks või terveks järgmiseks päevaks, on tõenäoliselt tegemist hea filmiga. Mõnikord võib tekkida nn fridge moment (termin, mis tähistab hiljem saabuvat taipamist, toim.): film meeldib teile väga, aga siis lähete näiteks külmkapi juurde piima võtma või endale võileiba tegema ning järsku tekib küsimus: "Oot-oot, kuidas see nüüd mõistlik oli? Miks ma seda üldse uskuma jäin?" Ja siis märkate midagi, mis vaatamise ajal kahe silma vahele jäi. Otsige selliseid filme – neid, mille peale mõtlete veel kaua pärast vaatamist. Neid jääb üha harvemaks.

Olete töötanud ka Wes Andersoniga. Milline oli teie kogemus temaga töötades?

See oli üks lõbusamaid kogemusi üldse. Filmivõtted toimusid Prantsusmaal ja näitlejate koosseis oli lihtsalt suurepärane. Ka õhtusöögid olid toredad ja kogu õhkkond oli imeline. Loodan, et saan temaga veel koostööd teha.

Olite külalisnäitlejana ka tunnustatud telesarjas "Succession". Milline oli teie kogemus nii edukas sarjas osalemisel?

Kui mina sarjas kaasa tegin, ei olnud see veel edukaks saanud. Keegi ei teadnud, et sari nii edukaks osutub. Mina osalesin alles esimese hooaja umbes kolmandas osas. Näitlejad alles õppisid üksteist tundma ja keegi ei osanud arvata, et sari saavutab sellise edu. Selliste asjade peale lihtsalt ei mõtle.

See oli lihtsalt väga lõbus kogemus. Mängisin naeruväärset tegelast ja sain töötada koos suurepäraste näitlejatega.

Olete oma karjääri jooksul kohtunud ja koostööd teinud paljude erakordsete näitlejate ja filmitegijatega. Kes neist on teid kõige rohkem üllatanud või muljet avaldanud ja miks?

Mul on tõesti vedanud, et olen saanud töötada väga toredate ja andekate inimestega. Töötasin hiljuti koos näitleja Austin Butleriga Darren Aronofsky filmis "Caught Stealing" ning tema mitmekülgsus ja töösse suhtumine avaldasid mulle väga suurt muljet. Ma ei tundnud teda varem, aga ta oli tõeliselt pühendunud ja väga andekas noormees.

Millise mulje jättis teile Tallinn?

Mulle on inimesed väga meeldinud. Tulin just suurelt lõunasöögilt, jõin päris palju veini ja nüüd lähen magan natuke. Aga mulle tõesti meeldib siin. Samuti olen mõnevõrra üllatunud, sest kujutasin ette, et Kesk-Euroopale omaselt on siin inimesed kuidagi mornid, aga mind üllatas hoopis siinne skandinaaviapärasus. Siin on helgem ja lõbusam, kui ma ette kujutasin.