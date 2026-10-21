Tallinna jõuab korduvalt vendade Coenite filmides üles astunud Tim Blake Nelson

62-aastase Nelson, kelle karjäär sai tuule tiibadesse Joel ja Ethan Coeni filmist "Oo vend, kus oled sa?", milles ta mängib koos George Clooney ja John Turturroga ärakaranud vange, saabub Tallinna 10. novembril.

Rohkem kui sajas filmis ja telesarjas osalenud ja kuus filmi lavastanud Nelson esitleb siin kaht oma värskeimat linateost. Michael Gallagheri tõsielul põhinevas psühholoogilises põnevusdraamas "Liider" kehastab ta üht kahest skandaalse ususekti "Taeva väravad" juhist, kes sooritab 1997. aastal koos 38 sekti liikmega kollektiivse enesetapu – ennekuulmatu sündmus šokeeris omal ajal kogu maailma.

Stsenaristi ja lavastajana toob ta Tallinna aga draamafilmi "Wilson Sheddi elu ja surmad". Tegu on ebatavalise armastuslooga vanglas loovkirjutamist õpetava naise ja surmamõistetud mehe vahel, milles mängivad Amanda Seyfried ja Scoot McNairy. Film esilinastus septembris Toronto festivalil ja pole veel kinolevisse jõudnud isegi USA-s.

Filmi esitletakse Tallinnas erilinastusena, kokku jõuab erilinastuste programmis ekraanile seitse filmi.

Kahekordsest Oscari võitjast stsenarist Christopher Hampton juhatab sisse oma tuntuima töö "Ohtlikud suhted", mille on lavastanud Stephen Frears ja milles mängivad Glenn Colose, John Malkovich ja Michelle Pfeiffer.

Rahvusvaheline esilinastus on USA režissööri Max Kormani filmil "Elurõõmu nimel" – tegu on esimese mängufilmiga, mis on tehtud Saaremaalt pärit maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni elust. Tallinna on oodata nii filmi autorit kui peaosatäitjat Griffin Dunne´i, kes on mänginud Martin Scorsese, John Landise ja teiste nimekate režissööride töödes.

Esimest korda maailmas saab näha Jacqui Morrise ja David Morrise dokumentaalfilmi "Muusikaga barrikaadidele", mis räägib Ukraina ansambli Okean Elzõ solistist Slava Vakartšukist, kes levitab maailmas oma muusika kaudu Ukraina sõnumit.

Jüri Järvetist on teinud dokumentaalfilmi Taavi Arus – "Jüri Järvet. Iga toll kuningas" jõuab samuti ekraanile esmakordselt maailmas.

Jõulude tähenduse keerab pea peale Eestis filmitud õuduskomöödia "Punased jõulud", mille on kirjutanud ja lavastanud Soome režissöör Ilja Rautsi.

"Fotograaf Cannes'is" on pilguheit Eesti tuntuima seltskonnafotograafi Erlend Štaubi ellu. Ka selle Kullar Viimse tehtud filmi puhul on tegu esilinastusega, varem on vaatajate ette jõudnud Viimse samal materjalil põhineb "Eesti lugude" lühidokk.