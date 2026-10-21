Kaspar Jancise "Pingviin" võitis rahvusvahelistel festivalidel mitu auhinda

Novembril PÖFF-il esmakordselt kodumaiste vaatajate ette jõudev Kaspar Jancise lühifilm "Pingviin" pälvis nii Ungaris, Itaalias, Rumeenia kui ka Ukrainas toimunud filmifestival auhindu.

Ungaris toimuva Primanima filmifestivali žürii tunnustas 17. oktoobri õhtul Kaspar Jancise lühianimafilmi "Pingviin" festivali Masters programmi peaauhinnaga. Žürii tõi välja, et olles julge ja vaba oma väljendusviisis, kasutab film groteski jõudu, põimides selle huumoriga. "Film käsitleb inimkonna ja looduse vahelist suhet seda lihtsustamata ning ei paku vaatajale kerget väljapääsu. Film on teostatud laitmatult ning selle dramaturgiline ja narratiivne rütm sobitub elegantselt režissööri varasema loomingu ja käekirjaga."

Auhinna võttis vastu "Pingviini" Budapestis elav kunstnik Gyopár Buzasi, kes on seotud ka mitme teise Kaspar Jancise filmiga.

Lisaks sellele on "Pingviin" pälvinud juulis Cinemasuono festivali (Itaalia) peaauhinna ja septembri alguses Bucarest Short Film Festivali parima animafilmi auhinna. Septembri lõpus, Carpathian Mountain filmifestivalil Ukrainas võitis film lausa kaks auhinda - parima animafilmi ning ka publiku auhinna.

"Pingviini" maailmaesilinastus toimus käesoleva aasta juunis Prantsusmaal Annecy filmifestivalil, mis on maailma üks suurimaid ja olulisemaid animafilmide festivale. Praeguseks on "Pingviin" valitud juba 67 filmifestivali programmi. Eestis näeb filmi esmakordselt PÖFF Shorts rahvuslikus võistlusprogrammis. Tuleval aastal on võimalik näha filmi Eestis ka laiemalt.

Läbi absurdihuumori räägib "Pingviin" loo ühe suhte muutumisest, lahti laskmisest ja sellega kaasnevast vastutusest. Filmi tegevus toimub paralleelselt Antarktikas ja kosmopoliitses linnakeskkonnas.

Filmi produtsent on Kadriann Kibus ning loominguline produtsent Sergo Kibus stuudiost Rebel Frame. Filmi vähemuskaastootja on prantsuse La Clairière Ouest ning film valmis ARTE France osalusel. Filmi helikujunduse autor on varemgi Kaspar Jancise filmide helimaastikke loonud Horret Kuus ning helilooja Prantsusmaal elav ameeriklane Marc Marder. "Pingviini" peategelastele annavad hääle eesti ooperilaulja ja näitleja Juuli Lill, tuntud prantsuse filminäitleja Rebecca Marder ja Kaspar Jancis.