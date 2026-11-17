2019. aastal Hiina animaatorite algatatud Beijing Animation Week on rahvusvaheline animafilmifestival, mille kuraatorite seas on Hiina sõltumatud animafilmide autorid ja akadeemilised uurijad.

Lühifilmide kategooria žüriisse kuulusid Kanada animaator, illustraator ja autor Michèle Lemieux, Sloveenia Animateka filmifestivali asutaja Igor Prassel ning Hiina animafilmide autor ja õppejõud Wenyu Li.

Juunis Prantsusmaal Annecy animafilmifestivalil esilinastunud "Pingviin" on pälvinud rahvusvahelisel festivaliringil mitmeid tunnustusi. Nende hulgas on Ungari Primanima filmifestivali Masters programmi peaauhind, Itaalia Cinemasuono festivali ja Bucarest Short Film Festivali parima animafilmi auhinnad ning Epic ACG Festi parima lavastajatöö auhind. Ukraina Carpathian Mountain filmifestivalil tunnustati filmi nii parima animafilmi kui ka publikupreemiaga.

Samuti on film jõudnud mitme žanrifilmide festivali programmi. "Pingviin" linastus USA festivalil Fantastic Fest ning pälvis žürii äramärkimise Tohorror Fantastic Film Festil.

Praeguseks on film valitud 73 filmifestivali programmi. Eestis linastus "Pingviin" esmakordselt PÖFF Shortsi rahvuslikus võistlusprogrammis. Järgmisel aastal on filmi võimalik Eestis näha ka laiemalt.

Absurdihuumori võtmes käsitleb "Pingviin" suhte muutumist, lahti laskmist ja sellega kaasnevat vastutust. Filmi tegevus toimub paralleelselt Antarktikas ja kosmopoliitses linnakeskkonnas.

Filmi produtsent on Kadriann Kibus ja loominguline produtsent Sergo Kibus stuudiost Rebel Frame. Prantsuse vähemuskaastootja on La Clairière Ouest ning filmi valmimises osales ka Arte France.

Filmi helikujunduse lõi Horret Kuus ja muusika helilooja on Prantsusmaal elav ameeriklane Marc Marder. Tegelastele annavad hääle Juuli Lill, Rebecca Marder ja Kaspar Jancis.