"Morten" võitis Lübecki Põhjamaade filmipäevadel noortežürii auhinna

Ivan Pavljutškovi mängufilm "Morten" pälvis Saksamaal 68. Lübecki Põhjamaade filmipäevadel noortežürii auhinna. Žürii tõstis esile filmi erakordset operaatoritööd ja sümbolismi ning noore inimese identiteediotsingute ja kuuluvusvajaduse käsitlust.

""Morten" käsitleb reaalsuse eest põgenemist ja survet sulanduda gruppi. Film paistis silma erakordse operaatoritöö ja sümbolismi poolest. See avab vastuolu iseendaks jäämise ja teiste hulka kuulumise soovi vahel ning näitab, kuidas vajadus olla omaks võetud võib viia valede otsusteni," põhjendas noortežürii oma valikut.

7. novembril toimunud auhinnatseremoonial võttis tunnustuse filmimeeskonna nimel vastu Eesti Filmi Instituudi mängufilmide ekspert Maria Ulfsak. Režissöör Ivan Pavljutškov viibis samal ajal New Yorgis, kus "Morten" linastus Balti filmipäevadel ja jõudis Põhja-Ameerika esilinastuseni. Enne linastust kohtus režissöör kohalike eesti noortega.

4.–8. novembrini toimunud Lübecki Põhjamaade filmipäevad ehk Nordische Filmtage Lübeck on pika traditsiooniga festival, mis keskendub Põhjamaade ja Baltimaade filmikunstile. Programm hõlmab mängu-, dokumentaal-, lühi- ja animafilme ning sarju. Tänavu oli festivali kavas 186 filmi ning noortežürii auhinna otsustasid 14–17-aastased Lübecki noored.

Theater Lübecki toetatud auhinnaga kaasneb režissöörile 5000 euro suurune preemia.

Lübecki tunnustus jätkab "Morteni" rahvusvahelist festivaliteekonda. Filmi maailmaesilinastus toimus suvel Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil, millele järgnes kolm auhinda Itaalias Giffoni filmifestivalil.

Sügisel on "Morten" osalenud Serbias Gornji Milanovaci 12. rahvusvahelise filmifestivali võistlusprogrammis "Films for YouTH", mis keskendub noori kõnetavale Euroopa mängufilmile, ning Saksamaal Chemnitzis laste- ja noortefilmide festivali Schlingel võistlusprogrammis. Chemnitzis tutvustasid filmi režissöör Ivan Pavljutškov ja peaosatäitja Tõru Kannimäe.

13. novembril avab "Morten" Londoni Balti filmifestivali Regent Street Cinemas. Filmi Ühendkuningriigi esilinastusel osalevad näitlejad Tõru Kannimäe, Helena Maria Reisner ja Konrad Kose, kes kohtuvad pärast seanssi publikuga.

Novembri lõpus jõuab film Poola Poznańi 44. rahvusvahelise noore publiku filmifestivali Ale Kino! ametlikku programmi. 22.–29. novembrini toimuv Ale Kino! on üks Euroopa vanimaid lastele ja noortele suunatud filmifestivale. Filmi läheb kohapeale esitlema Ivan Pavljutškov.