X!

Tokyos avatakse esimene Balti riikide ühine illustratsiooni- ja animatsiooninäitus

Kunst
Regina Lukk-Toompere illustratsioon
Regina Lukk-Toompere illustratsioon Autor/allikas: Regina Lukk-Toompere
Kunst

Tokyos Spiral Gallerys toimub 1. kuni 14. juunini rahvusvaheline näitus "Baltic Island", mis toob esmakordselt Jaapani publikuni ulatuslikus mahus Eesti, Läti ja Leedu kaasaegse illustratsiooni ja animatsiooni.

Näitusel osaleb kokku ligi 80 kunstnikku ja filmitegijat. Illustratsiooni väljapanekus on eksponeeritud üle 150 illustratsiooni 34 kunstnikult kolmest riigist. Filmiprogrammis linastub ligi 50 filmi ja see tutvustab Balti animatsiooni autoripõhist lähenemist, kunstilist sõltumatust ja rahvusvaheliselt tunnustatud loovat ja katsetuslikku lähenemist.

Näituse peakuraator ja Balti riikide illustratsiooniprogrammi kuraator on Bianka Soe, animatsiooniprogrammi kuraatoriks on Anna Zača Lätist. Projekti juhib Leedu organisatsioon Koi Nippon koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Latvian Animation Association'iga.

Eesti kunstnikest ja režissööridest on näitusel esindatud Kaspar Jancis, Sander Joon, Kristi Kangilaski, Sergei Kibus, Kalju Kivi, Regina Lukk-Toompere, Lumimari, Pauline Heidmets, Rao Heidmets, Eiko Ojala, Anne Pikkov, Ülo Pikkov, Marja-Liisa Plats, Johanna Ruukholm, Ulla Saar, Pamela Samel, Marju Tammik, Jonas Taul, Priit Tender, Kristina Tort ja Helen Unt.

"Balti illustratsiooni ja animatsiooni iseloomustab tugev autorikäekiri, tundlik visuaalne keel ning valmisolek liikuda pidevalt erinevate piiride vahel — poeetilise ja terava, absurdse ja haavatava, intiimse ja poliitilise vahel. Näitus ei püüa defineerida ühtset Balti stiili, vaid avab mitmekesise visuaalse territooriumi, kus erinevad tehnikad, põlvkonnad ja maailmatunnetused eksisteerivad kõrvuti," ütles kuraator Bianka Soe ja lisas, et Balti riike ühendab tähelepanelikkus atmosfääri, kujundi ja nähtamatu suhtes.

Näituse toimumispaik Spiral ühendab kunsti, arhitektuuri, disaini ja performatiivsed praktikad. 1985. aastal avatud keskus on aastakümneid olnud oluline platvorm nii Jaapani kui rahvusvaheliste kunstnike jaoks.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:09

Viljandi tudengite värske looming jõuab Tallinnasse

11:21

Keelesäuts. Luhta, liiva ja vastu taevast

11:02

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

10:43

Galerii: ERKI Moeshow parimate hulka mahtusid nii Eesti kui ka Läti loojad

10:27

Keeleminutid. Keele õppimine algab julgusest pingutada ja eksida

10:24

Fine5 toob publiku ette Lauri Saatpalu novellil põhineva lavastuse "Hip-hip, hurraa"

10:18

Tokyos avatakse esimene Balti riikide ühine illustratsiooni- ja animatsiooninäitus

09:21

Kunstihoone kuulutas välja konkursi uue juhi leidmiseks

09:10

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

24.05

Heldur Harry Põlda: ooper võiks olla vähem elitaarne

24.05

Cristian Mungiu võitis oma teise Kuldse Palmioksa filmiga "Fjord"

24.05

Cannes'i päevik #12: "Argpüks" on Lukas Dhonti karjääri parim film

23.05

Nukitsa auhinna võitis Jaan Aru ja Martin Veismani raamat "Osav aju"

23.05

"Minu kalli ema" režissöör Doris Kartau: ma ei õigusta vägivalla kasutamist lihtsalt vägivalla pärast

22.05

Galerii: muusikateadlane Tiia Järg saadeti Jaani kirkust viimsele teele

23.05

Kristi Kongi: maailm tundub mulle väike, sest igale poole on võimalik jõuda

11:02

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

09:10

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo