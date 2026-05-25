Tokyos avatakse esimene Balti riikide ühine illustratsiooni- ja animatsiooninäitus

Tokyos Spiral Gallerys toimub 1. kuni 14. juunini rahvusvaheline näitus "Baltic Island", mis toob esmakordselt Jaapani publikuni ulatuslikus mahus Eesti, Läti ja Leedu kaasaegse illustratsiooni ja animatsiooni.

Näitusel osaleb kokku ligi 80 kunstnikku ja filmitegijat. Illustratsiooni väljapanekus on eksponeeritud üle 150 illustratsiooni 34 kunstnikult kolmest riigist. Filmiprogrammis linastub ligi 50 filmi ja see tutvustab Balti animatsiooni autoripõhist lähenemist, kunstilist sõltumatust ja rahvusvaheliselt tunnustatud loovat ja katsetuslikku lähenemist.

Näituse peakuraator ja Balti riikide illustratsiooniprogrammi kuraator on Bianka Soe, animatsiooniprogrammi kuraatoriks on Anna Zača Lätist. Projekti juhib Leedu organisatsioon Koi Nippon koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Latvian Animation Association'iga.

Eesti kunstnikest ja režissööridest on näitusel esindatud Kaspar Jancis, Sander Joon, Kristi Kangilaski, Sergei Kibus, Kalju Kivi, Regina Lukk-Toompere, Lumimari, Pauline Heidmets, Rao Heidmets, Eiko Ojala, Anne Pikkov, Ülo Pikkov, Marja-Liisa Plats, Johanna Ruukholm, Ulla Saar, Pamela Samel, Marju Tammik, Jonas Taul, Priit Tender, Kristina Tort ja Helen Unt.

"Balti illustratsiooni ja animatsiooni iseloomustab tugev autorikäekiri, tundlik visuaalne keel ning valmisolek liikuda pidevalt erinevate piiride vahel — poeetilise ja terava, absurdse ja haavatava, intiimse ja poliitilise vahel. Näitus ei püüa defineerida ühtset Balti stiili, vaid avab mitmekesise visuaalse territooriumi, kus erinevad tehnikad, põlvkonnad ja maailmatunnetused eksisteerivad kõrvuti," ütles kuraator Bianka Soe ja lisas, et Balti riike ühendab tähelepanelikkus atmosfääri, kujundi ja nähtamatu suhtes.

Näituse toimumispaik Spiral ühendab kunsti, arhitektuuri, disaini ja performatiivsed praktikad. 1985. aastal avatud keskus on aastakümneid olnud oluline platvorm nii Jaapani kui rahvusvaheliste kunstnike jaoks.