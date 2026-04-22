Prima Vistal astuvad üles Jari Järvelä, Norman Ohler ja Charlotte Weitze

2026. aasta rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista toimub Tartus 11.–16. maini ning kannab alapealkirja "Tehis ja päris". Festivali patroon on kirjanik Meelis Friedenthal ning partnerlinnaks on seekord Viljandi, kus Prima Vista programm saab teoks 8. mail.

Festivali teema pakub võimalust inimese ja tehnoloogia, looduse ja kultuuri ning reaalsuse ja kujutluse piirialade üle mõtisklemiseks. Arutletakse selle üle, kuidas tehisaru ja tehiskeskkonnad mõjutavad inimese identiteeti ja loomingut, mille kaudu kirjandus aitab säilitada inimlikku kogemust, milline on kujutluse roll identiteedi kujundamisel ja mida tänapäeva kontekstis üldse tähendab kultuuriline autentsus. Festival avab neid küsimusi nii kirjanduse, kunsti, filmi kui ka vestlusõhtute kaudu.

Prima Vistal esinevad mitmed tunnustatud väliskirjanikud, teiste seas on tulemas saksa kirjanik Norman Ohler, soome kirjanik Jari Järvelä, ukraina kirjanik Julia Mussakovska, hispaania autor Munir Hachemi, taani kirjanik Charlotte Weitze, kõmri keeles kirjutav luuletaja Mererid Hopwood Walesist, USA poeet Leonard Schwartz, Norra kirjanik Ingeborg Arvola ning Fääri saarte kirjanikud Kim Simonsen ja Vónbjørt Vang. Samuti kuuluvad programmi Poola, Leedu ja Läti kirjandust tutvustavad õhtud ning üles astub ka kirjanduslinna praegune resident, poola luuletaja Joanna Lech.

Kavas on nii autoriõhtud, vestlused, luuleõhtud ja raamatuesitlused kui ka valdkondadeülesed sündmused.

Koostöös Kõrgema Kunstikooliga Pallas on kavas kunstiprogramm ning Tartu Ülikooli raamatukogusse jõuab eesti raamatu aasta puhul koostatud ja varem Tallinnas eksponeeritud suur raamatunäitus "Kujundlikud kurvid: 70 aastat raamatukujunduse konkurssi Eestis".

Koostöös Tartu Elektriteatriga leiab aset filmiprogramm, kus linastuvad teiste seas filmid "Ex Machina", "Hing anumas", "Blade Runner" ja "Temake". Aparaaditehases Armastuse saalis toimuv Opening the Black Box toob kokku briti kirjanikud, mängudisainerid ja kunstnikud ning koostöös festivaliga Ümberlülitus ja ajakirjaga Värske Rõhk toimub sündmus "Etenduskunstid x tekst". Traditsiooniliselt jätkub ka koostöö Tarslämmiga, mille finaal toimub 14. mail Vildes ja Vines, külalisesinejaks on tänavu Giuliano Logos Itaaliast.

Noortele pakub Prima Vista eriprogrammi. Tartu raamatukogudes toimub "Elav raamatukogu" koolinoortele, kohtumised kirjanike Kristi Piiperi, Jaanus Vaiksoo, Liina Vagula ja Berit Sootakiga, samuti poola illustraatori Marianna Oklejaki kohtumine ja illustratsiooni töötuba. Värsket loomingut toob publiku ette noorte autorite õhtu "Särtsuga kirjandus", kus astuvad üles Mihhail Boitsov, Ekke Janisk, Triinu Kree, Riste Sofie Käär, Liisa Mudist ja Mikk Tšaškin.

Festival toob kirjanduse ka linnaruumi. Raekoja platsil toimub 12. mail traditsiooniline Prima Vista raamatulaat koos lasteprogrammiga ning 14. mail toimub Oskar Lutsule pühendatud jalutuskäik.

Laupäeval, 16. mail on kõik huvilised oodatud konverentsile "Eesti ulme kuumad allikad", mis keskendub kodumaise ulmekirjanduse ajaloole ja hõlmab ettekandeid, vestlusringi, näitusetuuri ning filmiseanssi. Nii seobki tänavune Prima Vista omavahel kirjanduse, ulme, tehnoloogiakujutelmad ja küsimuse sellest, mida peame tänapäeval päriseks.

Prima Vista ajal toimub ka UNESCO kirjanduslinnade aastakohtumine, mis toob Tartusse enam kui 60 delegaati kirjanduslinnadest üle kogu maailma. Kirjanduslinnadega on seotud ka mitu tänavust välisesinejat: luuletaja Mererid Hopwood on ühtlasi kirjanduslinna Aberystwythi esindaja aastakohtumisel, ukraina kirjanik Julia Mussakovska on pärit Lvivist, kirjanduslinna resident Joanna Lech on Krakówist, generatiivse kirjutamise sündmust Aparaaditehases viib läbi tartlastele juba varasemast tuttav Manchesteri kirjanik David Hartley ning tänu Goethe Instituudi residentuuriprogrammile avaneb võimalus kohtuda Bremeni kirjaniku Ursel Bäumeri ja Heidelbergi kirjaniku Claudia Kieferiga.