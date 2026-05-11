Kirjandusfestival Prima Vista toob tänavu Tartusse kirjanikke Soomest, Norrast ja Taanist

11. aprillil Tartus algaval kirjandusfestivalil Prima Vista on tänavu külas autorid Soomest, Norrast ja Taanist. Põhjamaade kirjandust esindavad festivalil teiste seas ka kaks fääri keeles kirjutavat luuletajat, kelle teost teoste tõlked on hiljuti ilmunud eesti keeles.

Festivali avapäeval, 11. mail kell 17 kohtub Tartu Linnaraamatukogu saalis lugejatega Taani kirjanik Charlotte Weitze. Eesti keeles on temalt ilmunud jutukogu "Pimeduse pärusmaa" ning romaan "Rosaarium", mida võib nimetada nii kliimaromaaniks kui ka maagilise realismi sugemetega suguvõsaromaaniks

"Rosaarium" on lugu botaanikust, kes otsib ebatavaliste omadustega roosi, aga ka jutustus metsast ning inimese ja taime ühtepõimumisest. Weitze viimane romaan "Hundipiim" on nomineeritud Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinnale. Katkendeid sellest romaanist loeb kirjanik 14. mail Aparaaditehases.

13. mail kell 17.30 esitlevad Tartu Linnamuuseumis oma luulekogude tõlkeid fääri keeles kirjutavad luuletajad Kim Simonsen ja Vónbjørt Vang. Simonseni luulekogu "Mereveetilga bioloogiline koostis meenutab verd minu veenides" ja Vangi kogu "Must orhidee" on eesti keeles ilmunud kirjastuselt Nordur Andry Arro tõlkes. Mõlema autori loomingus tõusevad esile isiklikud ja universaalsed teemad: isa kaotus, hirm lapse suureks saamise ees ning inimese sisemised kogemused. Vangi kogu "Must orhidee" võitis 2025. aastal Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinna.

Soomest saabub festivalile Jari Järvelä, kelle looming oli aasta tagasi esil ka Tallinnas festivalil Headread. Tartus on 13. mail kell 16 toimuva vestluse keskmes tema romaan "Ma armastan Eva Brauni". Järvelä on öelnud, et talle meeldib anda hääl meeste varju jäänud naistele. Romaanis asub peategelane võltsima Eva Brauni päevikuid ning hakkab tasapisi tundma end Eva Braunina, nii et piir reaalsuse ja fiktsionaalse tegelase vahel hägustub.

14. mail kell 18 esineb Tartu Linnaraamatukogus Norra kirjanik Ingeborg Arvola, kelle ajalooliste romaanide triloogia "Laulud Põhja-Jäämere äärest" on eesti keeles välja andnud kirjastus Eesti Raamat Riina Hanso tõlkes. Kveenide saatusest 19. sajandi teisel poolel jutustavad romaanid "Nuga tulle", "Vestersand" ja "Hundijäljed". Teoste tegevus toimub aladel, kus kohtuvad norra, saami ja kveeni kultuur. Triloogia keskmes on minategelase Brita Caisa ravitsejavõimed, keelatud armastus ning konflikt inimese loomuliku elujõu ja ühiskonnas kehtivate normide vahel.

Kirjandusõhtud Tartu Linnaraamatukogus toimuvad taani, soome ja norra keeles sünkroontõlkega eesti keelde. Luulekogude esitlused Tartu Linnamuuseumis toimuvad inglise keeles.