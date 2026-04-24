"Esimese sammu" kirjanduspreemia laureaat on Maria Veske

Autor/allikas: Uku Peterson
Kirjandus

Kirjandusfestival Prima Vista eelsündmusena anti raamatu ja roosi päeval, 23. aprillil 20. korda üle kirjanduspreemia "Esimene samm", mille pälvis Maria Veske.

Läinud aastal perioodikas ilmunud ilukirjandusliku debüüdi preemia pälvis Maria Veske (Esko) Loomingus nr 3 avaldatud proosapala "Black Friday" eest. Veske loomingu puhul võlus žüriid teksti küpsus, viimistletud kompositsioon ja hoog. Žürii liige kirjanik Anti Saar iseloomustas laureaadi teksti kui hea vungiga lugu, mis on selge ja lahti lauldud autorihäälega.

Tänavusele "Esimese sammu" konkursile esitati kokku 38 statuudile vastavat kandidaati ehk 35 debütanti Värskest Rõhust ja kolm Loomingust. Kuna tugevaid proosadebüüte oli mitmeid, soovis žürii lisaks laureaadile ära märkida veel Katariina Kilgi, Aska Shimmo ja Eke Neni Värskes Rõhus avaldatud kirjutised.

Žürii koosseisu kuulusid "Esimese sammu" ühed esimesed laureaadid aastaist 2007 ja 2009 – kirjanikud Anti Saar ja Berit Kaschan, tänavune Tartu linnakirjanik Indrek Hargla, preemia mullune laureaat noorautor Maara Parhomenko ning Marja Unt ja Triin Ploom-Niitra kirjandusfestival Prima Vista korraldusmeeskonnast.

Aastal 2007 MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista poolt Tartu Kultuurkapitali juurde loodud kirjanduspreemia "Esimene samm" abil soovitakse edendada Eesti kirjanduselu. "Esimese sammu" preemiale saavad kandideerida autorid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on eelmise aasta jooksul perioodikas avaldatud.

Preemia suurus on 700 eurot.

Toimetaja: Karmen Rebane

