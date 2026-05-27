Tallinnas algab kirjandusfestival Headread

Tallinna rahvusvaheline kirjandusfestival HeadRead toob 27. kuni 31. maini Kirjanike Majja vestlused, kohtumised kirjanikega ja muusikalised ülesastumised, festival jõuab ka Aita, Niguliste kirikusse, Lastekirjanduse Keskusse, Ukraina Kultuurikeskusse ning linnaruumi.

Väliskülaliste hulgas kohtuvad Eesti lugejatega tänavu sellised tunnustatud kirjanikud nagu Thomas Piketty, Gaea Schoeters, Paco Calvo ja Simon Mason. Eesti kirjanike vestlused ühendavad näiteks Anu Allast ja Brigitta Davidjantsi, Aliis Allmanni ja Berit Kaschani, Margus Otti ja Eik Hermanni ning Triin Soometsa ja Eeva Parki.

Muusikaliste kavadega esinevad festivalil Sveta Grigorjeva ja Laura Põldvere, Modulshtein, Elo Viiding ja Mait Rebane ning Soome räppar Rauhatäti, kes astub üles festivalil juba traditsiooniks saanud avangardistlikus lavakavas "Hullunud Tallinn".

Lastekirjanduse keskuses kohtuvad lugejatega teiste seas Ali Standish, Bobbie Peers, Ulla Saar ja Hugo Vaher. Aidas saab kuulata noori talente, Nice-luulet ja tutvuda tänavusele Goncourt'i auhinnale esitatud kirjandusega. Värsket ukraina luulet tutvustatakse Ukraina Kultuurikeskuses, kus toimuvad ka ekskursioonid.

Jalutuskäike linnaruumis viivad sel aastal lisaks Josef Katsile läbi ka Jan Kaus, Tiina Saar-Veelma ja P. I. Filimonov, kelle rännakud viivad just neile lapsepõlvest või noorusest tuttavatele radadele Tallinnas.

Niguliste muuseum-kontserdisaalis toimuv Luulemissa on festivalile omalaadi usutunnistus, sel korral esinevad oma tekstidega Kaarel B. Väljamäe (Bööma), Jim Ashilevi, Veronika Kivisilla, Leelo Tungal ja Ljudmõla Taran.