Headread pakub tänavu jalutuskäikude ja Luulemissa kõrval ka kinoprogrammi

Kirjandusfestivali keskmes on endiselt kirjanikepaaride vestlused Kirjanike Majas ning erikavad teistes esinemispaikades – Eesti Lastekirjanduse Keskuses, Aidas ja Niguliste muuseumis.

Kirjanike Maja kava algab kolmapäeval, 27. mail Jelena Skulskaja juhendatud Poeesia Sõpruskonna ning Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrikooli abiturientide lavakavaga. Neljapäeval, 28. mail kohtuvad Kirjanike Maja musta laega saalis Kaur Riismaa ja Mario Pulver, Piret Raud ja Eva Koff, päeva lõpetab Jaan Malini lavakava "Hullunud Tallinn".

Reedel, 29. mail vestlevad musta laega saalis luuletajad Aliis Aalmann ja Berit Kaschan. Laupäeval, 30. mail alustab Kirjanike Maja kava Anu Allase ja Brigitta Davidjantsiga, samal päeval võib seal näha vestlemas veel Arne Merilaid ja Piret Jaaksi, näha saab ka näitlejate Kaie Mihkelsoni, Teele Pärna ja Ringo Ramuli lavakava "Ajatud tekstid ajalises teatris".

Pühapäeval, 31. mail ajavad Kirjanike Maja laval juttu filosoofid ja tõlkijad Margus Ott ja Eik Hermann ning naistevastase vägivalla vastu võitlevad luuletajad Triin Soomets ja Eeva Park.

HeadRead kirjandusfestivali üheks traditsiooniliseks esinemispaigaks kujunenud Aidas saab kuulda luulet ja muusikat. Reedel, 29. mail võõrustab Ait naisluulet – nice-luule kavas esinevad Eeva Park, Murca, Kauksi Ülle ja Riste Sofie Käär. Prosaist, luuletaja ja kirjandusuurija Piret Põldver astub üles koos jazz-kitarrist Kalev Karlsoniga, kavaga, mida nad nimetavad "tekstimuusikaks".

Laupäeval, 30. mail esineb Aidas laia muusikalise haardega Modulshtein, sõna saavad oma esimeste, aga tugevate luuletekstidega silma jäänud noored luuletajad ning päeva lõpetavad Elo Viiding ja Mait Rebane sõna- ja helikollaažiga "Olin sel õhtul üksi".

Samal õhtul esinevad Kirjanike Majas Sveta Grigorjeva ja Laura Põldvere improvisatsioonilise erikavaga "Mimmud maailmalõpu vastu", mis lammutab nii rolle kui ka ootusi.

Kirjandusfestivali üks tähtsündmuseid Luulemissa toimub Niguliste muuseumis pühapäeval, 31. mai keskpäeval. Üles astuvad Kaarel B. Väljamäe, Jim Ashilevi, Veronika Kivisilla, Leelo Tungal ja Ljudmõla Taran Ukrainast. Luulele pakub muusikalist saadet Krista Citra Joonas.

Lastekirjanduse keskuses esinevad festivali jooksul Ulla Saar, Anti Saar, Johanna Unt, Hugo Vaher ja Tiina Laanem.

Kirjanduslikke jalutuskäike korraldab vanalinnas seekord peale Josef Katsi ka Jan Kaus, lisaks viib Tiina Saar-Veelmaa jalutajad Uude Maailma ning P. I. Filimonovi juhitud teekond algab ja lõpeb Väike-Õismäel.

Kirjandusfestival HeadRead pikeneb sel korral eksperimendi korras nädalale. Alustame kirjanduse ja filmikunsti seostele pühendatud eelkavaga juba esmaspäevast, 25. maist kinos Sõprus, kus seanssidele teevad sissejuhatuse Tristan Priimägi, Brigitta Davidjants ja Peeter Laurits.

Märtsi lõpus kuulutati välja ka esimesed väliskülalised. Teiste hulgas astuvad lugejate ette Prantsuse majandusteadlane Thomas Piketty, Belgia kirjanik Gaea Schoeters, Iiri kirjanik ja kirjandusloolane Fionntán de Brún, Rootsi ajaloolane Stefan Hedlund ja Leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius.

Kirjandusfestival HeadRead toimub Tallinnas 27. maist 31. maini.