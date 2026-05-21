Festivali Headread filmiprogrammis linastub kolm kirjandusteemalist linateost

"Dracula - lugu verest ja kinost" Autor/allikas: Kaader filmist
27. mail algava kirjandusfestivali HeadRead eelsündmuseks on sel aastal kirjandusteemaline filmikava kinos Sõprus. Kavas on kolm filmi, mille teemaks on kirjandus ja kirjutamine.

25. mail linastub Rumeenia režissööri Radu Jude "Dracula" (2025), kus Bram Stokeri klassikaline õudusjutt tuuakse tänapäeva Rumeeniasse. Tuttav vampiirilugu seguneb sotsiaalse olustikudraama ja ulmega, välja pole jäetud ka tehisaru. Filmi on Eestis seni näidatud üksnes PÖFFi raames. Seansile teeb sissejuhatuse filmiajakirjanik Tristan Priimägi.

26. mail saab vaadata Poola kineasti Agnieszka Hollandi mängufilmi "Franz" (2025), mis käsitleb Prahas sündinud modernistliku kirjaniku Franz Kafka elulugu. Holland portreteerib Kafkat tundliku loovisikuna, kes peab end jagama banaalse argirutiini ja kirjutamiskire vahel. Filmi juhatab sisse kunstnik Peeter Laurits.

27. mail linastub Norra lavastaja Dag Johan Haugerudi "Unistused" (2024). Film võitis Berliini filmifestivali peaauhinna Kuldkaru. "Unistused" räägib 17-aastase Johanne eneseleidmisest läbi kirjutamise. Filmi juhatab sisse kirjanik Brigitta Davidjants.

Kirjandusfestival Headread toimub Tallinnas 27. kuni 31. maini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Festivali Headread filmiprogrammis linastub kolm kirjandusteemalist linateost

