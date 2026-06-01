Pildid: festival Headread täitis Tallinna kirjandusega

Festival Headread täitis Tallinna kirjandusega
27. kuni 31. maini toimus Tallinnas kirjandusfestival Headread, mille raames korraldati nii kohtumisi autoritega, kirjanduslikke rännakuid pealinna eri paigus ning ka muusikalisi eriüritusi.

Kirjanike Majas astusid lugejate ette teiste seas Prantsuse majandusteadlane Thomas Piketty, Belgia kirjanik Gaea Schoeters, Iiri kirjanik ja kirjandusloolane Fionntán de Brún, Läti prosaist Aldis Bukšs ning Rootsi kirjanik Ruth Kvarnström-Jones. Kodumaistest autoritest astusid lavale näiteks Aliis Aalmann, Berit Kaschan, Brigitta Davidjants, Kaur Riismaa ja Eik Hermann.

Muusikaliste kavadega esinesid festivalil Sveta Grigorjeva ja Laura Põldvere, Modulshtein, Elo Viiding ja Mait Rebane ning Soome räppar Rauhatäti, kes astus üles festivalil juba traditsiooniks saanud avangardistlikus lavakavas "Hullunud Tallinn".

Festivali staabiks oli Kirjanike Maja, aga Headread jõudis ka Aita, Niguliste kirikusse, Lastekirjanduse Keskusse, Ukraina Kultuurikeskusse ning linnaruumi. Jalutuskäike linnaruumis vedasid sel aastal lisaks Josef Katsile läbi ka Jan Kaus, Tiina Saar-Veelma ja P. I. Filimonov.

Toimetaja: Kaspar Viilup

