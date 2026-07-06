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Kirjandusfestivali HeadRead kohtumised jõuavad ERR-i kanalitesse

Kirjandus
Festival Headread täitis Tallinna kirjandusega
Festival Headread täitis Tallinna kirjandusega Autor/allikas: Dmitri Kotjuh / Headread
Kirjandus

6. juulil algab ERR-i kultuuriportaalis saatesarja "Kirjanduse aeg" värske hooaeg, mis pakub iga päev vaatamiseks ja lugemiseks kirjandusfestivali HeadRead kohtumisi.

 ERR-i kultuuriportaalis alustav ja hiljem ka Jupiteris ning ETV2s nähtav sari pakub sel korral 13 kirjanduslikku kohtumist, nende seas nii mainekate välisautorite kui ka kodumaiste tegijatega.

Alates 6. juulist kuni 17. juulini saab kultuuriportaalis iga päev osa ühest uuest kohtumisst. Sarja avab esmaspäeval Tarmo Jüristo vestlus prantsuse majandusteadlase Thomas Pikettyga. Järgmistel päevadel saab osa kohtumistest, kus mõtteid vahetavad Satu Rämö ja Karl Martin Sinijärv, Ljudmõla Taran ja Anna Verschik, Carl Johan Vallgren ja Jason Goodwin, Ruth Kvarnström-Jones ja Tuuli Jõesaar, Maija Kajanto ja Gerda Kordemets, Simon Mason ja Jason Goodwin, Fionntán de Brún ja Indrek Õis, Stefan Hedlund ja Aimar Ventsel, Ewald Arenz ja Mari Rebane ning Gaea Schoeters ja Kerti Tergem.

Sarja lõpetavad kultuuriportaalis teatraalne kava "Ajatud tekstid ajalises teatris" 17. juulil, mis toob kokku Kaie Mihkelsoni, Teele Pärna ja Ringo Ramuli ning Sveta Grigorjeva ja Laura Põldvere muusikaline kava "Mimmud maailmalõpu vastu" 18. juulil.

Järjekorras 17. HeadRead festival toimus Tallinnas mai viimasel nädalavahetusel. Saatesari "Kirjanduse aeg" on valminud Eesti Rahvusringhäälingu ja HeadRead koostöös. Kirjanduslikud kohtumised läbi aastate leiab Jupiterist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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