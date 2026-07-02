Eesti keeles ilmus Anthony Horowitzi krimiromaan "Lõplik ots"

Horowitzi sulest on ilmunud ka Alex Rideri raamatud ehk nn "Tormimurdja" saaga. Lisaks on ta loonud stsenaariume menusarjadele "Hercule Poirot", "Midsomeri mõrvad" ja "Foyle'i sõda".

Hawthorne ja Horowitzi sarjas on ilukirjanduslik versioon autorist endast partneriks endisele politseinikule, Daniel Hawthorne'ile, kes hakkab tegutsema eradetektiivina.

"Taipasin, et uut ja huvitavat uurijat pole võimalik luua. Siis mõtlesin suhete peale. Kirjanik on kõrgel mäe otsas. Ta näeb kõike ja on kõige targem inimene. Kirjanik teab enne kõiki teisi, kes on tapja ja kes tapetakse. Seejärel tuleb uurija, kes kõik välja uurib ja on ka üsna nutikas. Seejärel tuleb abiline, assistent, sõber. Hastings või Holmes. Ta on alati raamatu rumalaim tegelane, kes ei tea mitte midagi. Jätke minu raamatuid lugedes meelde üks asi. Kõik, mida abiline ütleb, on vale. Kui ta mainib klaverit sealpool, siis ainult seepärast, et te teisele poole ei vaataks," rääkis Horowitz 2023. aastal kirjandusfestivalil Headread.

"Mõtlesin nende suhete peale ja tulin mõttele tuua kirjanik mäe otsast abilise rolli. Viisin end mäe otsast raamatusse. Kõik on pea peale pööratud. Ma ei tea, kes on tapja, ma ei saa millestki aru, ma ei taipa, millega uurija tegeleb. Uurija isegi ei meeldi mulle. Ta ei ole minu vastu kuigi sõbralik. Ma ei nõustu Hawthorne'i poliitiliste vaadetega, ta on minu vastu ebaviisakas. Mis kõige hullem, ta kutsub mind Tonyks. Ma vihkan seda," lisas ta.

Viiendas raamatus arvab autoril põhinev tegelane Anthony, et lõpuks pole kuritöid, mida uurida, ning hakkab kirjutama raamatut Hawthorne'i esimesest iseseisvast mõrvauurimisest. Muidugi lähevad asjad hoopis teisti. Vana mõrvaloo viimased otsad jooksevad ootamatult tänapäeva välja ja Anthony avastab järjekordselt, et kõige suurem mõistatus tema loo keskmes on ehk Hawthorne ise.

Raamatu tõlkis inglise keelest Sash Veelma, toimetas Ivi Vinkler ning kujundas Inga Joala.