Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

Kolmapäeval sai Tallinnas avapaugu kirjandusfestival Headread. Luuletaja ja prosaist Tiina Saar-Veelmaa heitis pilgu festivali kavale ja jagas "Terevisioonis" soovitusi nii raamatutest kui ka kohtumistest, mis festivali valguses tasub ette võtta.

Tiina Saar-Veelmaa rääkis, et kuigi kõrvalseisjatele võib jääda mulje, et kirjandusfestival on tagasihoidlik üritus, on see tegelikult nagu suur rokk-kontsert. Tema sõnutsi võib seda võrrelda PÖFF-i, Tallinn Music Weeki ja Jazzkaarega, kuhu tulevad igal aastal maailmanimed kohale.

"Meil on varasemalt käinud siin Tom Stoppard, Margaret Atwood, David Mitchell, eelmisel aastal oli Edouard Louis – suu ammuli kuulasin tema intervjuud, pärast lugesin suurema osa tema loomingust läbi," lausus ta. "Selle sündmusega võib täpselt samamoodi tekkida FOMO, ilmajäämise kartus, sest nii palju toimub."

Selleks, et enda jaoks parimad palad välja noppida, soovitab Saar-Veelmaa huvilistel rahulikult festivali kavasse pilgu heita. Lisaks jagas ta "Terevisiooni" stuudios oma nimekirja raamatutest, mille autorid või tõlkijad tänavusel festivalil üles astuvad.

Paco Calvo ja Natalie Lawrence "Planta sapiens. Taimede olemuse jälil", tõlkinud Krista Kallis

Saar-Veelmaa avas, et Calvo ja Lawrence'i teose keskmes on inimeste taimepimedus ning taimed on olulisemalt intelligentsemad, kui me arvame. "Seal on katseid sellest, kuidas herned kasvades mäletavad, kust valgus tuli ja kui neile seda valgust ei pakuta, siis need hernevõrsed ikka püüdlevad sinnapoole," tõi ta välja.

Saar-Veelmaa sõnutsi on tegemist väga mahlaka ja silmiavardava teosega. "Kindlasti autor ei ütle seal, et ärge sööge taimi, vaid ta avab meie nägemist ja teadvust, millises rikkalikus maailmas me elame," lisas ta.

Paco Calvoga vestleb Kalevi Kull kirjanike majas pühapäeval, 31. mail kell 12.

James P. Carse "Lõplikud ja lõpmatud mängud", tõlkinud Eik Hermann

James P. Carse'i "Lõplikud ja lõpmatud mängud" on Saar-Veelmaa sõnul filosoofiline mõtisklus meie ühiskonnast.

"Lõplikud mängud on kõik need, kui me teeme sporti, valimised, sõjad, aga lõpmatud mängud on need, kus me soovime, et elu jätkuks, näiteks kunst, looming, elu ise – me kogu aeg kohaneme ja muudame neid reegleid, et kõik saaksime osaleda," selgitas ta. "Tundub väike raamat, aga see on paras mekutamine. Kes tahab endale suvelugemist kokku panna, siis see on selline, et loed lause ja natukene mediteerid sellega."

Margus Ott ja Eik Hermann vestlevad kirjanike majas pühapäeval, 31. mail kell 15.

Ewald Arenz "Armastus halbadel aegadel", tõlkinud Piret Pääsuke

"Ma ei ole seda veel läbi lugenud, aga sealmaal, kus mina olen, ma tunnen, et see on nii sügav ja samas lootustandev lugu armastusest, mis sisaldab ka loobumist ja ka hoopis sügavmõttelisemaid nüansse kui lihtsalt see, mida välja näeme," tutvustas Saar-Veelmaa.

Mari Rebane vestleb Ewald Arenziga kirjanike majas laupäeval, 30. mail kell 18.

Luuleõhtu "Nice-luule", osalevad Eeva Park, Kauksi Ülle, Murca ja Riste Sofie Käär

"Luulepõimikud või üldse kuulata autoreid oma luulet esitamas, on hästi hõrk sündmus," kommenteeris Saar-Veelmaa.

Luuleõhtu "Nice-luule" toimub kohvikus Ait reedel, 29. mail kell 17.