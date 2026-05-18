Piret Jaaks avaldas uue romaani "Päikeseuskujad"

Piret Jaaks Autor/allikas: PIret Kooli/ERR
Kirjastus Varrak andis välja Piret Jaaksi värske romaani "Päikeseuskujad", mida toimetasid Anu Saluäär ja Ivar Rüütli, kujundas Maris Kaskmann.

"Päikeseuskujad" on poeetiline rännak kahe Vormsi, Ussisaare rannarootslastest õe – Maria ja Ida – ellu 1812. aasta suvel. Nende väike maailm, mida on seni hoidnud koos meri, keel ja esivanemate kombed, hakkab murenema, kui impeeriumi surve ulatub ka kõige kaugemate saarteni.

Romaani lüürilistes kõrvalpõigetes elavad edasi muistsete rootslaste uskumused ja legendid, emade ja tütarde maagilised sidemed. See on perekonnalugu ja rahva mälu – vaikne, kuid visa vastuhakk kadumisele.

Piret Jaaks on eesti kirjanik ja naistelugude jutustaja, kes tegutseb nii proosa- kui ka näitekirjanduses. Tema looming puudutab sügavalt nii isiklikku kui ühiskondlikku tasandit, tuues esile naiste hääle jõu ja mitmekihilisuse ning kõnetades laia lugejaskonda. Jaaksi tuntuim teos on romaanivõistlusel auhinnatud "Taeva tütred".

Toimetaja: Kaspar Viilup

