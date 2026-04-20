Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

Pühapäeval, 19. aprillil valisid lavastajad ja dramaturgid Tallinna Linnateatri majas toimunud üldkoosolekul Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liitu (ELDL-i) juhtima Johan Elmi. Elm võtab teatepulga üle Siret Campbellilt, kes juhtis liitu aastatel 2023-26

Uude juhatusse valiti Piret Jaaks, Gerda Kordemets, Laura Võigemast, Maria Peterson ja Oliver Reimann. Eelmisest koosseisust jätkavad Mariliis Peterson, Mart Piirimäe ja Jaan Ulst.

Johan Elm on vabakutseline lavastaja ja dramaturg. ELDL-i juhatuses on ta tegev 2024. aastast. 2025. aastal juhtis ta ka sõnalavastuste žürii tööd ning jätkab seda ka 2026. aastal. Alates 2022. aastast lööb Johan kaasa Eesti Teatriliidu volikogu töös.

"Olen kaks aastat liidu juhatuses olnud ja valdkonna murede ja rõõmude taha näinud. Uue juhatajana näen ennast ennekõike ELDL-i seniste väärtuste hoidjana. Varasemad juhatused on astunud väga suured ja tänuväärt sammud, nüüd tuleb kätte võidetust ka kinni hoida. Mingeid kardinaalseid muutusi mul hetkel plaanis pole, ent südameasjad on endiselt vabakutseliste sotsiaalsed garantiid ja noorte kultuurile lähemale toomine," rääkis Elm.

Hetkel ühendab Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit 149 Eesti dramaturgi ja lavastajat. Johan Elmist sai 1992. aastal loodud liidu 10. juht.