X!

Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

Pühapäeval, 19. aprillil valisid lavastajad ja dramaturgid Tallinna Linnateatri majas toimunud üldkoosolekul Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liitu (ELDL-i) juhtima Johan Elmi. Elm võtab teatepulga üle Siret Campbellilt, kes juhtis liitu aastatel 2023-26

Uude juhatusse valiti Piret Jaaks, Gerda Kordemets, Laura Võigemast, Maria Peterson ja Oliver Reimann. Eelmisest koosseisust jätkavad Mariliis Peterson, Mart Piirimäe ja Jaan Ulst.

Johan Elm on vabakutseline lavastaja ja dramaturg. ELDL-i juhatuses on ta tegev 2024. aastast. 2025. aastal juhtis ta ka sõnalavastuste žürii tööd ning jätkab seda ka 2026. aastal. Alates 2022. aastast lööb Johan kaasa Eesti Teatriliidu volikogu töös. 

"Olen kaks aastat liidu juhatuses olnud ja valdkonna murede ja rõõmude taha näinud. Uue juhatajana näen ennast ennekõike ELDL-i seniste väärtuste hoidjana. Varasemad juhatused on astunud väga suured ja tänuväärt sammud, nüüd tuleb kätte võidetust ka kinni hoida. Mingeid kardinaalseid muutusi mul hetkel plaanis pole, ent südameasjad on endiselt vabakutseliste sotsiaalsed garantiid ja noorte kultuurile lähemale toomine," rääkis Elm.

Hetkel ühendab Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit 149 Eesti dramaturgi ja lavastajat. Johan Elmist sai 1992. aastal loodud liidu 10. juht.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

13:32

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

12:34

Videod: ERR-i arhiivipärlid Ester Pajusoost

12:13

Loomingu Raamatukogus ilmus auhinnatud Ukraina romaan "Magus Darusja"

12:02

Elo Selirand pani telerežissööri töö kaante vahele

12:02

"Kiievi tort" ja "Lumi saadab meid" valiti Euroopa filmiauhindade lühinimekirja

11:33

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

10:35

Filmiuurijate selts valis auliikmeks Lauri Kärki

10:29

Keeleminutid. Eestikeelsele õppele üleminek vajab seniste teadmiste paremat rakendamist

10:21

"Värvilised unenäod" linastub Saksamaal GoEasti filmifestivalil

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo