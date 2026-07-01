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Avignoni teatrifestivalil esitletakse Piret Jaaksi näidendiga kogumikku

Teater
Piret Jaaks
Piret Jaaks Autor/allikas: PIret Kooli/ERR
Teater

Avignoni teatrifestivalil esitletakse ingliskeelset näidendikogumikku, kus leiab ka Piret Jaaksi ulmenäidendi "Do Animals Know How to Count?" ("Kas loomad oskavad loendada?", 2019), mille tõlkis inglise keelde Justin Petrone.

Värske ingliskeelne näidendikogumik "Eighy Plays. Drama of Smaller European Languages" valmis rahvusvahelise projekti DoSEL – Drama of Smaller European Languages raames, mille üks partneritest on ka Eesti Teatri Agentuur. Raamatut tutvustatakse Avignoni teatrifestivalil 9. juulil.

Esitlus leiab aset Euroopa teatrite võrgustiku European Theatre Convention (ETC) korraldatud vestlussarja "European Theatre Talks" raames Saint-Louis' kloostris Avignonis, kus DoSELi projekti ja näidendiraamatut tutvustab Rok Bozovičar, Sloveenias Kranjis tegutseva Prešereni Teatri juht ning projekti eestvedaja.

Värskest kogumikust leiab ka baski, horvaatia, malta, katalaani, sloveenia, albaania ja bulgaaria keelest tõlgitud näidendid.

"Tõlkimine ei ole üksnes tehniline sõnade ühest keelest teise paigutamise töö, vaid kohtumise, uudishimu ja vastastikuse tunnustuse akt. See lubab lugudel rännata, mõtetel kajada üle piiride ning kultuuridel teineteist avastada. Kogumikku koondatud kaheksa näidendit on selle uskumuse tulemus. Tõlkimise käigus on näidendid leidnud ühise ruumi, kus publik ja teatritegijad neid loevad, arutavad, lavastavad ja ümber tõlgendavad, seda nii Euroopas kui ka kaugemalgi," kirjutas kogumiku eessõnas Rok Bozovičar.

Raamatu toimetaja on Dino Pešut, tegevtoimetaja Tamara Bračič Vidmar, keeletoimetaja Jana Renée Wilcoxen ning kujundaja Ana Bassin. Raamatu kirjastas Prešereni Teater, Eestis vahendab kogumikku Eesti Teatri Agentuur.

DoSELi eesmärk on laiendada väikestes Euroopa keeltes kirjutatud näidendite rahvusvahelist tuntust ja kättesaadavust ning edendada nende lavalejõudmist. Projekt sünnib kaheksa Euroopa kultuuriorganisatsiooni koostöös, nende seas Malta Riiklik Etenduskunstide Agentuur, Arriaga Teater ja Sala Beckett Hispaaniast, Horvaatia Rahvusteater, Eesti Teatri Agentuur, Kosovo Rahvusteater, Bulgaaria Ivan Vazovi nimeline Rahvusteater ja Prešereni Teater Sloveeniast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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