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Pika tänava festivali programm on pühendatud vanavanemate päevale

Muusika
Pika tänava festival 2025
Pika tänava festival 2025 Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Muusika

13. septembril toimub kolmas Pika tänava festival, mis toob Tallinna vanalinnas kokku kohalikud elanikud, vanalinna külastajad, kultuuriasutused ja Pikal tänaval tegutsevad ettevõtted. Tänavune programm on pühendatud vanavanemate päevale.

 Pika tänava festival saab piduliku alguse kell 12 Mustpeade maja aknal. Sealt edasi liigub festivalimelu mööda Pikka tänavat hoovidesse, muuseumidesse, galeriidesse ja tänavale. Festivali üheks tõmbenumbriks on Pika tänava piknik, kus kohalikud restoranid katavad ühise laua 300 külalisele.

Pika tänava festivali keskmes on ka muusikaprogramm, kogu päeva vältel toimuvad kontserdid Pika tänava hoovides ja Rohelise turu platsil ning muusika kõlab ka tänavaäärsete hoonete akendest. 

Töötubades õpetatakse, kuidas vanu fotosid õigesti hoida ja säilitada, samuti saab õppida kultuuripärandi hoidmise põhimõtteid, avastada arheoloogiat ning meisterdada puidust parvesid. 

Rohelisel turul toimub ka vanakraami- ja kirbuturg, Tallinna Rahva Muuseumi hoovis on avatud garaažimüük. Pika tänava festivali ekskursioonid viivad külastajad avastama Tallinna vanalinna ajalugu ja kultuuripärandit.

 Tallinna rahvaste muuseumis näeb festivali ajal eriväljapanekut "Vanalinlaste kogud ja lood", mis sündis koostöös Vanalinna seltsiga.  Mustpeade maja on kokku pannud eriprogrammi, mis koosneb muusikast, mustkunstist, ajaloost ja tantsust. Lisaks linastuvad Mustpeade maja väikeses keldrisaalis filmid Tallinna vanalinnast ja pikast tänavast. Kavas on "Tallinna vanalinna hoovid" (1976), "Ai-ai-ai! – Seintele joonistamine" (1960), "Pikk tänav" (1966) ning "Ajaloomälestised" (1970).  

 Pika tänava festivali õhtuses programmis astub Paksu Margareeta katusekohvikus kell 18 üles Sofia Rubina. Festivali lõpetab kell 20 Eesti Nüüdismuusika Keskuses toimuv kontsert "Ajaloolise elektroonilise muusika kontsert – vanavanemate eri", kus Eesti Elektroonilise Muusika Ansambel ehk EMA esituses kõlab elektrooniline muusika 1960. aastatest.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

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