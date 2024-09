Galerii: Tallinna vanalinnas toimus esimene Pika tänava festival

Festivali korraldaja Kadri Kroon selgitas "Vikerhommikus", et kui teised asumid on ammu oma festivalide ja üritusteni jõudnud, siis vanalinnas pole sellist kogukonnaüritust varem toimunud. "Võib-olla nüüd on aeg selleks küps," ütles ta ja lisas, et Pika tänava festivalile soovivad nad kaasa kõiki linna elanikke, turiste ning ka kõiki asutusi, kes Pikal tänaval asuvad.

"Pikal tänaval on väga palju kultuuriasutusi ja muuseumi, kõigis neis on eriprogrammid nii eesti, inglise kui ka vene keeles," ütles ta ja tõi välja, et näiteks Mustpeade majas toimuvad VR-kontserdid, kus inimestele pannakse ette virtuaalreaalsuse prillid. "Toimuvad ka erinevad ajaloolised ekskursioonid, samuti tutvustatakse Oleviste kiriku praegu restaureeritavat ksenotaafi."

Oluline on Krooni sõnul ka see, et avatud on vanalinna hoovid. "See on väga eriline, sest on võimalus vaadata, kuidas vanalinna hoovides elavad ja toimetavad, mitmed on teinud sinna hoovikohvikud ja on muusikalisi vahepalu."

Kadri Krooni sõnul elavad Tallinna vanalinnas täiesti tavalised Eesti inimesed. "On ka palju välismaalasi," tõdes ta ja lisas, et järjest enam tundub neile, et nad on üks kogukond, kes elavad ühes külas Tallinna keskel.

Ta kinnitas ka, et Tallinna vanalinna kohta on palju eelarvamusi. "Öeldakse, et meil kummitab, seal on väga kõle, pole koeraga kuskil jalutada, meil on väga palju mustust, kõik see on loonud eestlasele arvamuse, et kohalikul inimesel pole sinna vanalinna asja ja jätaks selle pigem turistidele," sõnas ta ja lisas, et tema kummutaks selle väite täielikult.

"Vanalinnas elab väga palju inimesi, kes reeglina armastavad ajalugu, on huvitatud kultuurist ja väärtustavad seda, et nad on kõige keskel ja saavad minna teatrisse ning kontserdile ilma, et nad peaks pool tundi linna sõitma," nentis Kroon.