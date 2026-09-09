Pildid: Punctum galeriis avati Marge Monko isikunäitus

Tallinnas Punctum galeriis avati Marge Monko isikunäitus "Suvi enne pimedus", mis algab mitte pimedusest, vaid viimasest valgusest enne seda, kui teadvustame, et miski on juba möödunud ja meist läbi käinud.

Näitusel eksponeeritud elusuuruses teos "Raamatud" (2007) pärineb perioodist, mil Monko oli hiljuti kolinud ning õppis Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris. Perimenopausiga kaasnenud unehäired avasid Monkole aga päikesetõusuga kaasneva valgusmängu: kaheksa hõbeželatiinfotot seeriast "Päikesetervitus" (2026) on jäädvustatud mustvalgele infrapunafilmile. Lisaks on ta seerias kasutanud tsitaate naiskirjanike teostest, mis puudutavad ealisi muutusi.

2022. aasta talvel hakkas Marge Monko Kalamajas pildistama kaaslasteta kindaid, mille juhuslik mööduja on aiaposti otsa või prügikasti servale asetanud, et omanik need üles leiaks. Sellest sündinud seeria "Kas minagi tean, mis see on, millest ükski ei pääse" (2024) laenab oma pealkirja Viivi Luige luuletusest. Nende fotodega astub dialoogi sari, mille aluseks on eBay ostudega kogutud võõraste käte fotod.

Teos "Liinale" (2018/2026) poseerib kunstnik kahel teineteist peegeldaval autoportreel seljaga kaamera poole. Fotod on tehtud 2018. aastal, vahetult pärast Monko emapoolse vanaema surma. Ühel neist on Monko palja ülakehaga, teisel kannab ta lahkunud vanaema lillelist hommikumantlit.

Näitus jääb Punctum galeriis avatuks kuni 25. oktoobrini.