X!

Pildid: Punctum galeriis avati Marge Monko isikunäitus

Kunst
Punctum galeriis avati Marge Monko isikunäitus
Vaata galeriid
17 pilti
Kunst

Tallinnas Punctum galeriis avati Marge Monko isikunäitus "Suvi enne pimedus", mis algab mitte pimedusest, vaid viimasest valgusest enne seda, kui teadvustame, et miski on juba möödunud ja meist läbi käinud.

Näitusel eksponeeritud elusuuruses teos "Raamatud" (2007) pärineb perioodist, mil Monko oli hiljuti kolinud ning õppis Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris. Perimenopausiga kaasnenud unehäired avasid Monkole aga päikesetõusuga kaasneva valgusmängu: kaheksa hõbeželatiinfotot seeriast "Päikesetervitus" (2026) on jäädvustatud mustvalgele infrapunafilmile. Lisaks on ta seerias kasutanud tsitaate naiskirjanike teostest, mis puudutavad ealisi muutusi.

2022. aasta talvel hakkas Marge Monko Kalamajas pildistama kaaslasteta kindaid, mille juhuslik mööduja on aiaposti otsa või prügikasti servale asetanud, et omanik need üles leiaks. Sellest sündinud seeria "Kas minagi tean, mis see on, millest ükski ei pääse" (2024) laenab oma pealkirja Viivi Luige luuletusest. Nende fotodega astub dialoogi sari, mille aluseks on eBay ostudega kogutud võõraste käte fotod.

Teos "Liinale" (2018/2026) poseerib kunstnik kahel teineteist peegeldaval autoportreel seljaga kaamera poole. Fotod on tehtud 2018. aastal, vahetult pärast Monko emapoolse vanaema surma. Ühel neist on Monko palja ülakehaga, teisel kannab ta lahkunud vanaema lillelist hommikumantlit.

Näitus jääb Punctum galeriis avatuks kuni 25. oktoobrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:09

Majorlilkween: elu New Yorgis on päris pöörane Uuendatud

16:50

Tuleval aastal astub Alexela kontserdimajas üles näitleja John Malkovich

16:34

Raul Sööt: John Coltrane'i album "A Love Supreme" on minu jaoks täiuslik

16:25

Kultuuri kiirkursus | Bugs Bunny, Aki Kaurismäki ja mitu plaaditäit nostalgiat

15:27

2025. aasta teatris: vähem uuslavastusi, rohkem publikut

15:04

Linnateatris esietendub Jaan Tätte kirjutatud "Öö"

13:39

Mis Draama on!? | "Ma ei jätnud Ukrainat" ei jää pelgalt huvitavaks ajalootunniks

13:20

Arvustus. Kui raske on tõsielu uskuda?

13:03

Pildid: Punctum galeriis avati Marge Monko isikunäitus

11:49

Pika tänava festivali programm on pühendatud vanavanemate päevale

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.09

Suri arhitekt ja muinsuskaitsja Fredi Tomps

08.09

Taago Tubin toob noorsooteatris lavale õpetaja ja vägivaldse noore vastasseisu

08:21

Galerii: Liisi Örd ja Martin Urb avasid ühisnäituse "Nägemus. Kohad"

08.09

Režissöör Steiv Silm: Kirdi loos on kõige tugevam perekonna ja sõpruse lugu

15:27

2025. aasta teatris: vähem uuslavastusi, rohkem publikut

15:04

Linnateatris esietendub Jaan Tätte kirjutatud "Öö"

08.09

Mis Draama on!? | "Päevaraamat" kompas piire ja jäi kummitama

08.09

Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis esilinastus Eesti juurtega film

07.09

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

13:20

Arvustus. Kui raske on tõsielu uskuda?

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo