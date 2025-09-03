Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

Kuraator Lilian Hiob-Küttis on kutsunud ühisesse ruumi kuue eri põlvkonna naiskunstnikud, kes igaüks omal viisil uurib, avab ja mõtestab naiseks olemise müüte ja vorme. Näituse nimiteos on Sirje Runge foto "Vana Veenus", mis kujutab arhetüüpset naisideaali küpses eas.

"Millest see näitus räägib, on naiseks olemine ja naiseks kasvamine, need sotsiaalsed standardid, mida naisele elu jooksul peale surutakse," märkis kuraator.

Näitusel osalevad kunstnikud Kate Cooper, Cloe Jancis, Johanna Mudist, Maarja Mäemets, Terje Ojaver ja Sirje Runge.

Ulme, folkloori, kirjanduse, huumori ja tarbimiskultuuri kriitika kaudu käsitletakse naise keha kui normide, ootuste ja vastupanu ristumiskohta. Cloe Jancis on oma töö antikangelannaks valinud nõia motiivi.

"Üleüldse mu loomingus paeluvad mind väga teemad ja tegelased, kes on kuskil seal vahepeal. Nad on ühelt poolt hirmsad, teiselt poolt põnevad, kummastavad, ilusad. Nõia puhul on sama – ei ole võimsamat kui üks tark ja osav naine. Ta on hirmus ja huvitav, selles on sisu nii palju, et sellega mängida," selgitas Jancis.

Grupinäitus on Tallinnas Noblessneri kvartalis asuvas Punctum galeriis avatud 2. novembrini.