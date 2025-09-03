X!

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

Kunst
Grupinäitus „Vana Veenus” Punctum galeriis
Vaata galeriid
39 pilti
Kunst

Tallinnas Punctum galeriis avati grupinäitus "Vana Veenus", mis uurib naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni. Näitus kuulub ülehomme algava Tallinna fotokuu satelliit-programmi.

Kuraator Lilian Hiob-Küttis on kutsunud ühisesse ruumi kuue eri põlvkonna naiskunstnikud, kes igaüks omal viisil uurib, avab ja mõtestab naiseks olemise müüte ja vorme. Näituse nimiteos on Sirje Runge foto "Vana Veenus", mis kujutab arhetüüpset naisideaali küpses eas.

"Millest see näitus räägib, on naiseks olemine ja naiseks kasvamine, need sotsiaalsed standardid, mida naisele elu jooksul peale surutakse," märkis kuraator.

Näitusel osalevad kunstnikud Kate Cooper, Cloe Jancis, Johanna Mudist, Maarja Mäemets, Terje Ojaver ja Sirje Runge.

Ulme, folkloori, kirjanduse, huumori ja tarbimiskultuuri kriitika kaudu käsitletakse naise keha kui normide, ootuste ja vastupanu ristumiskohta. Cloe Jancis on oma töö antikangelannaks valinud nõia motiivi.

"Üleüldse mu loomingus paeluvad mind väga teemad ja tegelased, kes on kuskil seal vahepeal. Nad on ühelt poolt hirmsad, teiselt poolt põnevad, kummastavad, ilusad. Nõia puhul on sama – ei ole võimsamat kui üks tark ja osav naine. Ta on hirmus ja huvitav, selles on sisu nii palju, et sellega mängida," selgitas Jancis.

Grupinäitus on Tallinnas Noblessneri kvartalis asuvas Punctum galeriis avatud 2. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:04

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

18:28

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

16:57

Püha Sõprus avab uue hooaja Paul Thomas Andersoni varajaste filmidega

16:26

Arvustus. "Viimane metsavend": sõnad, mis määrasid elutee

15:50

Klassikaraadio on septembris Arvo Pärdi muusika lainel

15:48

Rahvusraamatukogu teenuste juht: raamatukogu ei ole ainult raamatute laenutamise koht

14:39

Jüri Nael: festival Läbu pakub loomingulisest protsessist leitavat kaost

14:03

Animatsioonifestivali Fantoche tänavune fookusriik on Eesti

13:02

Uus väljaanne heidab valgust Arvo Pärdi humoorikatele väikevormidele

12:12

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga Uuendatud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:56

Eesti esitab Oscarile Meel Paliale filmi "Pikad paberid"

12:05

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

02.09

Noore muusiku preemia pälvis sopran Annabel Soode

02.09

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

02.09

Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

02.09

Sinefiil | "Üheskoos" kujutab paarisuhte lagunemist mõjusas õudusfilmiraamis

02.09

Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

11:40

Galerii: Tartus avati Draama festival

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo