Galerii: kahe näitusega avati kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu

Tallinna südalinnas Saarineni maja viiendal korrusel on endistest kontoriruumidest saanud omalaadne näitusesaal, mille täidab kunstnik Tanja Muravskaja värske fotoseeria "Aiad", kohaspetsiifiline väljapanek on tõukunud ka otseselt nendest ruumidest, kus näitus avatakse. Kokku näeb festivalil nelja põhinäitust ning 14 satelliitnäitust.

"Ma arvan, et üks põhilisi võtmesõnasid on mitmekülgsus, see, kui palju erinevate teemade käsitlust, erinevaid formaate ja asukohti tänavune festival avab. Meil ei ole katusteemat, aga kuna fotokunst on nii aktuaalne, siis autorid tegelevad väga aktuaalsete teemadega, milles kõigis on tunda momendivaimsust," ütles Fotokuu kunstiline juht Kulla Laas.

Lisaks Muravskaja väljapanekule avatakse reedel ka rahvusvaheline linnaruumi näitus "Volitatud vormid", mille raames saavad möödakäijad Tallinna Kaubamaja ristmikult üles otsida kokku seitse erinevat teost.

"Seda näitust luues oli väga oluline meie jaoks selle näituse formaat ja need meediumid. Me soovisime, et see formaat oleks kättesaadav ja ligipääsetav, sellepärast ka kesklinlik asukoht ja ka need teosed on kontsentreeritud üksteise lähedale. Siin on bännereid, on sama tunnel, on Hämariku skulptuur, Merko ehitusplatsi piirdeaiad, Kaubamaja vitriinaknad. See pakkus väga palju mänguvõimalusi just fotograafia meediumiga siin Fotokuu kontekstis," ütles linnaruuminäituse kuraator Kati Ots.

Linnaruuminäituse üks mahukamaid töid on Kaubamaja tunnelis avatud kunstnik Sigrid Viiri teos "Tulemuste ümbermõõt", mis on tema sõnul inspireeritud ka eesolevatest kohaliku omavalitsuse valimistest.

"Linnaruumi kese, kui me mõtleme, et see on tunnel ja underground, siis tööd, mis siin väljas on, on ka poliitilise pila mingi versioon, aga ma üritasin välja mõelda midagi, mis siia ruumi ka konkreetselt sobiks," ütles kunstnik Sigrid Viir.

Tallinna Fotokuu kestab kuni 31. oktoobrini.