Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

Kunst
Foto: Pressimaterjalid
Kunst

Käimasolev Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse "Juuri nyt/just nüüd". Mõlema riigi kunstnikke ühendab väga mänguline lähenemine fotole kui kunstivormile.

Hobusepea galeriis ja Väike-Karja tänaval asuvas FOKU galeriis astub üles viis kunstnikku Eestist ning viis Soomest. Valiku tegi rahvusvaheline žürii Eesti Fotokunstnike Ühenduse ja Soome Fotokunstnike Ühenduse liikmete hulgast ehk ligi 500 kunstniku seast. Ükski töö pole tehtud spetsiaalselt selle näituse tarvis, kuid neid ühendab mänguline suhtumine meediumi.

"Seekord tahtsime panna rohkem rõhku sellistele ebakonventsionaalsetele asjadele, mis panevad mitte just ümber mõtestama, aga uuesti baasküsimuse juurde tagasi tulema, mis see fotograafia on, ja mis ta olla võib," ütles ühisnäituse Eesti kuraator Marten Esko.

Esko nentis, et kui Eestis on fotokunsti suuna määranud suuresti siiski kunstiakadeemia, siis Soomes on see taust laiem ja ka pilt kirjum. Samas pole näitust vaadates võimalik nimesid lugemata kindlaks teha, kas tegemist on Eesti või Soome kunstnikuga.

Ühisnäituse soomepoolne kuraator, Soome Fotokunstnike ühenduse juhatusse kuuluv Hertta Kiiski oli üllatunud Eesti fotokunsti kõrge taseme üle.

"Olen jälginud siin toimuvat juba mitu aastat, aga olin üllatunud, et see tase on tõesti kõrge ja seda ka rahvusvahelises mõõtmes. Siin on väga omanäolisi tegijaid. Mõeldakse väga mitmekülgselt, mida fotokunst endast kujutab. Ma pean seda tõesti väga kõrgetasemeliseks," ütles Kiiski.

Soome-Eesti fotokunsti väljapanek Hobusepea galeriis jääb avatuks 19. oktoobrini, FOKU galerii osa novembri lõpuni.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

