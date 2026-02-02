Pildid: Foku galeriis avati Birgit Kaleva, Keiu Maasiku ja Mark Raidpere ühisnäitus

Birgit Kaleva fotoseerias "Weizenbergi 51" (2025) näeme vaateid kunstniku sünnikodust Kanepis, kus ta koos vanematega endiselt elab. Keiu Maasiku videoteos "Kummituslugu" (2022) räägib ühe poja ja isa loo, mis leidis aset vanas rallimängus. Mark Raidpere videos "Lachrimae/Driftwood Songs" (2017) põimuvad abstraheeritud liikumised ja 1960. aastatel kirja pandud noore mehe igatsuslikud päevikuread, Tõnu Kõrvitsa heliteos "Kaldale uhutud laulud" ning seitse pisarat ehk 16. sajandi lõpust pärit John Dowlandi "Lachrimae".

Birgit Kaleva, Keiu Maasiku ja Mark Raidpere teostes avanevad sissevaated perekonnaliinide lugudesse, või pigem nende lugude katketesse, väljalõigetesse. Näituse pealkiri on laenatud Birgit Kaleva teose "Weizenbergi 51" (2025) saatetekstist.

Näitus jääb avatuks 28. märtsini 2026.