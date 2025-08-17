X!

Tallinna Fotokuul avatakse Tanja Muravskaja ja Sirje Runge isikunäitused

Kunst
Tanja Muravskaja
Tanja Muravskaja Autor/allikas: Tõnu Tunnel
Kunst

Rahvusvahelise kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu 2025 põhiprogramm avatakse 5. septembril Saarineni majas Tanja Muravskaja näitusega "Aiad: Tanja Muravskaja ja valgus". 11. oktoobrist on Kai kunstikeskuses avatud Sirje Runge näitus "Hapral pinnasel. Sirje Runge ja valgus".

Tanja Muravskaja fotoseeria "Aiad" uurib reaalsuse ja kujutise vahelisi piire, kasutades lähtematerjalina vett kui vaatamise viisi. Kunstnik ei käsitle merd pelgalt motiivina – sellisena, nagu see on –, vaid viib selle vormilisse muundumisse, kus nähtavat kujundavad valgus ja aeg. Nii lakkab vesi olemast illustratsioon ja muutub kogemuseks, mis on ühtaegu materiaalne ja visuaalne ning töötab vaataja mälu, aja ja sisemiste seisunditega.

Muravskaja jaoks on vee kasutamine teadlik aeglustumise strateegia ja vastandus digiajastu automatiseeritud visuaalsetele voogudele. "Oma töödega kutsun ka vaatajat aeglustama ja häälestama pilku ümber – astuma kõrvale lõputust uudiste- ja pildivoost, et taastada tundlikkus valguse ja aja suhtes ning märgata, kuidas kujutis sünnib siin ja praegu. See on rännak nähtava ja nähtamatu piirile, mis toob vaataja tagasi teravdatud füüsilisse kohalolusse," sõnas kunstnik Tanja Muravskaja.

Näitus toimub ajaloolises Saarineni majas ning väljapanekus on aastatel 2024–2025 kunstniku enda valmistatud fototrükid, mille lõplik valik ja vormistus on kujundatud Fotokuu näituse jaoks. "Näituseruumis eksponeerimisel moodustavad fotod ruumilise rütmi, luues kaasahaarava keskkonna, kus vaataja viibib äratuntava ja vormitu piiril," lisas Muravskaja. Näituse kujundaja on Jevgeni Zolotko ja näituse konsultant on kunstiteadlane Elnara Taidre.

Lisaks Tanja Muravskaja isikunäitusele kuulub Tallinna Fotokuu põhiprogrammi Sirje Runge isikunäitus "Hapral pinnasel. Sirje Runge ja valgus" Kai kunstikeskuses. Näitus on avatud alates 11. oktoobrist ning selle kuraator on Mėta Valiušaitytė.

Runge näitus jälgib kunstniku loomingulist teekonda valguse, värvi ja taju uurimisel. Eelkõige maalijana tuntud Runge on tegutsenud mitmes meediumis, sealhulgas maali, video ja aastakümneid kestnud õpetamise vallas. Tema loomingu keskmes on mõiste värviruum – elav ja tundlik väli, kus põimuvad valgus, emotsioon ja struktuur. Runge jaoks on õpetamine ja loomine eluliselt seotud; ta mõtestab õpetamist kui iseseisvat kunstivormi, mis tugineb tähelepanule ja katsetamisele. Ka valgus ei ole tema praktikas pelgalt materiaalne nähtus, vaid peamine loominguline kaaslooja. 

Näitusel on väljas valik Runge teoseid 1970st aastatest tänaseni ning eraldi ruum on pühendatud tema õpetamiskunstile, rekonstrueerides tema katsetused värviliste paberitega valguse uurimiseks.

Rahvusvaheline kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu toimub tänavu kaheksandat korda, kestes 5. septembrist 31. oktoobrini. Biennaali peakorraldaja on Eesti Fotokunstnike Ühendus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

