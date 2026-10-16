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PÖFF Shortsi rahvuslikus võistluses esilinastub 13 kodumaist filmi

Film
Hardi Volmeri lühifilm
Hardi Volmeri lühifilm "Lurichi sild" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

PÖFF Shortsi rahvuslikus võistluses jahivad parima filmi tiitlit kokku 26 filmi nii uutelt kui tuntud tegijatelt.

Vanematest meistritest on esindatud Hardi Volmer animafilmiga "Lurichi sild" Eesti kunstnikust ja maadlejast Georg Lurichist, ning Ülo Pikkov eksperimentaalse dokfilmiga "Ag", mille keskmes on animalegend Yuri Norstein ja film kui füüsiline meedium. Võistlusest leiab ka Kaspar Jancise "Pingviini", mis tegi esilinastuse möödunud suvel Annecy animafestivalil.

Lühimängufilmidest teevad maailmaesilinastuse teiste hulgas lühiseeria "Kalamaja blues" autori Vivian Säde käe all valminud draama "Mari, kallis"; "Nova" saatejuhi ja filmitudengi Aaron Thor Härmi lavastatud "Kihlvedu" ning lavastaja Kristiina Davidjantsi mütoloogiliste sugemetega noortefilm "Angerjas".

Rahvusvahelise žürii poolt välja valitud parima lühifilmi, parima animafilmi ja parima Eesti filmi grand prix'de võitjad saavad nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile. Ühtlasi valitakse võistlevate filmide hulgast välja nominent Euroopa Filmiakadeemia parima lühifilmi auhinnale.

PÖFF Shortsi rahvulikku võistlusprogrammi kuuluvad:

  • "Ab mala usque ab ovo", rež. Nadiia Pliamko (Eesti, 2025)
  • "Ag", rež. Ülo Pikkov (Eesti, 2026)
  • "Angerjas", rež. Kristiina Davidjants (Eesti, 2026)
  • "Borš", rež. Yuqing Jiang (Eesti, 2026)
  • "Ei ole pidu vanadele naistele", rež. Helery Kuld (Eesti, 2026)
  • "Elektra", rež. Heloise Cussins Orozco (Eesti, 2026)
  • "Hermetica", rež. Carmen-Louise Suuroja (Eesti, 2025)
  • "Isadest ja poegadest", rež. Art Nõukas (Eesti, 2026)
  • "Jooned", rež. Eleonore Marie de Montesquiou (Eesti, 2025)
  • "Karakat", rež. Maria Kriisa (Eesti, 2026)
  • "Kihlvedu", rež. Aaron Thor Härm (Eesti, 2026)
  • "Kodune hiir", rež. Chia-Hui Lei (Eesti, 2026)
  • "Kurg ja vanaeit", rež. Kadi Sink (Eesti, 2026)
  • "Lilleke rohus", rež. Steven-Kristjan Tšoba (Eesti, 2025)
  • "Lurichi sild", rež. Hardi Volmer (Eesti, 2026)
  • "Mari, kallis", rež. Vivian Säde (Eesti, 2026)
  • "Paidia", rež. Anne Lucas (Eesti, 2026)
  • "Pingviin", rež. Kaspar Jancis (Eesti, 2026)
  • "Põdrakanepi õitseaeg", rež. Linda Maria Saar (Eesti, 2026)
  • "Saara", rež. Darina Manapova (Eesti, 2026)
  • "Terroriseerivad tiivulised", rež. Matiias Viiking Ojaveski (Eesti, 2026)
  • "Uka-uka", rež. Henri Veermäe (Eesti, 2025)
  • "Varastatud südamed", rež. Leevi Oramo (Eesti, 2026)
  • "Ärgake, mu lapsed", rež. Christopher Galinos (Eesti, 2026)
  • "Öömõtted", rež. Jonas Taul (Eesti, 2026)
  • "Üks päev või päev üks", rež. Säde Sibul (Eesti, 2026)

PÖFF Shorts leiab aset 10. kuni 18. novembrini Tallinna ja Tartu kinodes.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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