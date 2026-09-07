Galerii: lõppesid Elisabeth Kužovniku debüütmängufilmi "Mõtle millestki ilusast" võtted

"Mõtle millestki ilusast" peategelased on 10- ja 8-aastased tüdrukud Sigrit ja Ingrid, keda kehastavad noored näitlejad Katarina Kaju ja Regina Žemžurova. Päevad läbi tööl käiva ema Kristini rollis astub üles Doris Tilk ning kasuisa Slavat, kelle hoole alla tüdrukud jäävad, mängib Läti näitleja Andrejs Alens.

Eesti väikelinnas üles kasvanud kümne-aastase Sigriti ja temast kaks aastat noorema õe Ingridi suvepäevad mööduvad omapäi mängides ja roppusi loopides. Kui tüdrukute ema on päevad läbi tööl, vastutab laste eest kasuisa Slava, kelle arusaam hoolest ja täiskasvanuks olemisest on kõike muud kui tavapärane.

Pärast seda, kui varastatakse Sigriti äsja kümnendaks sünnipäevaks saadud jalgratas, vallandub sündmusterohke nädal, mis sunnib õdesid silmitsi seisma neid ümbritseva keerulise ja vastuolulise maailmaga. Avaneb sissevaade elukeskkonda, kus Sigrit peab võtma enda õlgadele rohkem, kui ühe lapse suhtes õiglane oleks.

Filmi režissööri ja stsenaristi Elisabeth Kužovniku debüütfilm võeti pea tervenisti üles tema lapsepõlvekodus Pärnus, Rääma linnaosas. "Filmi peategelased jooksevad neil samadel tänavatel, kus mina ligi 20 aastat tagasi ning ka kortermaja on seesama, kus üles kasvasin," rääkis ta.

Nafta Filmsi produtsendi Laura Raua sõnul kulges võtteperiood sujuvalt ja plaanipäraselt, kuid suurimaks väljakutseks kujunes tema hinnangul hoopis filmi emotsionaalne keerukus. "Tegemist on isikliku, päriselust inspireeritud looga, kus rasketest teemadest räägitakse lapse pilgu läbi. See pani suure vastutuse nii lapsnäitlejatele kui ka režissöör Elisabethile, kes pidi näitlejaid juhendades uuesti enda mälestusi läbi elama," rääkis ta.

Produtsent lisas, et järgmine etapp on filmi järeltootmine ning eesmärk on enne Eesti kinolinale jõudmist pürgida ka rahvusvahelistele festivalidele. "Tegemist on ühe uue naisrežissööri debüütiga Eesti täispikas mängufilmis. Noored filmitegijad toovad ekraanile värske perspektiivi ning seda kinnitab ka juba enne võtteperioodi tekkinud suur rahvusvaheline huvi," sõnas Laura Raud.

Elisabeth Kužovniku lühifilm "Stiina" pälvis mullu PÖFF Shortsi rahvuslikus võistlusprogrammis parima lühifilmi preemia. Mullu tunnustati Kužovnikut Eesti Kultuurkapitali parima noore filmitegija auhinnaga.